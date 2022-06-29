Bu ameliyat Denizli'de ilk defa Tekden'de yapıldı - Son Dakika
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Bu ameliyat Denizli'de ilk defa Tekden'de yapıldı

29.06.2022 15:17

Bu ameliyat Denizli'de ilk defa Tekden'de yapıldı Uzmanlık gerektiren birçok işlemin yapıldığı Denizli Tekden Hastanesi, yine bir ilke imza attı.

Bu ameliyat Denizli'de ilk defa Tekden'de yapıldı

DENİZLİ - Uzmanlık gerektiren birçok işlemin yapıldığı Denizli Tekden Hastanesi, yine bir ilke imza attı. El bileğindeki sinir sıkışması ameliyatı sonrası sert doku oluşmaması, şiddetli ağrılar ve büyük yara izi olmaması için yapılan kapalı (endoskopik) yöntem karpal tünel ameliyatı, ilklerin hastanesi Denizli Tekden Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştiriliyor.

Parmaklarda uyuşma, karıncalanma olarak belirti veren karpal tünel sendromu, Denizli'de ilk defa kapalı (endoskopik) yöntemle ameliyat ediliyor. Daha az kesinin olduğu ve iyileşme sürecinin daha hızlı olduğu yöntem ile ilgili Denizli Tekden Hastanesi Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Mustafa ismet Tatar, "Kapalı yöntem karpal tünel ameliyatında 6 santim yerine açılan iki santimlik kesi ile ameliyat sonrası avuç içinde oluşan ve uzun süre geçmeyen sertleşme bu yöntemle hiç olmuyor" dedi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi'nin başarılı hekimlerinden Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar, karpal tünel sendromu ameliyatında yeni bir yöntem gerçekleştirerek hastaların daha kısa sürede normal hayatlarına dönebileceklerinden bahsetti. Dr. Tatar, "El bileğinde sinir sıkışması olarak bilinen karpal tünel sendromunda, başparmak, işaret parmağı ve orta parmakta uyuşma ve karıncalanma meydana gelir. Eğer hastalık zaman içerisinde ilerlerse el bölgesindeki kaslarda erimeler ortaya çıkar. Kliniğimize elde uyuşma ve karıncalanma şikayeti ile gelen hastalarımızı muayene ettikten sonra EMG dediğimiz sinir ölçüm tekniğiyle tanılarını koyuyoruz. Eğer EMG'de ağır düzeyde bir sıkışma varsa, bunun tedavisini el bölgesine yapılan Karpal tünel ameliyatı ile gerçekleştiriyoruz. Yapılan klasik ameliyatla el bileğinin avuç ortasında 6 santimlik kesi açarak siniri sıkıştıran bağı kesiyoruz ve siniri rahatlatıyoruz. Klasik yöntemle yapılan ameliyat sonrasında avuç içinde bazen sertlikler meydana gelebiliyor. Karpal Tünel Sendromu genelde elini çok fazla kullanan kişilerde görüldüğü için ameliyat yapılacak bölgede sertlik olmaması çok önemlidir. Biz bu sertlik oluşmasını önlemek ve ameliyat sonrasında hastalarımıza daha konforlu ve hızlı iyileşme süreci sağlamak için 6 santim yerine 2 santimlik kesi açarak bu ameliyatı kapalı yöntemle yapıyoruz. Bu yöntemle el bileğindeki çizgiden yaklaşık 2 santim kadar bir alandan giriyoruz. Bilek çevresinde kesi yapmadan içeriden bağı kesiyoruz. Bu yöntem sayesinde ameliyat sonrası avuç içinde ağrı ve yara oluşumunu en aza indiriyoruz. Kapalı yöntem karpal tünel ameliyatı sayesinde ameliyat sonrasında daha az ağrı, daha az kesi ve daha hızlı normal hayata dönülmesini hedefliyoruz. Bu yöntemin daha az ağrı ile eli daha çabuk kullanmaya başlamak gibi birçok avantajı mevcuttur" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Denizli, Tatar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bu ameliyat Denizli'de ilk defa Tekden'de yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bu ameliyat Denizli'de ilk defa Tekden'de yapıldı - Son Dakika
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