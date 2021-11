Bu benzinliğe giren gördüğü manzara karşısında şaşkına dönüyor - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki kadın, bir akaryakıt istasyonunda pompacılık yaparak hem kızını okutuyor hem de geçimini sağlıyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Dilek Tutal, 18 yaşındaki kızını tek başına mücadele ederek büyüttü. Kızının okuması ve kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için iş ayırmaksızın gece gündüz çalışan Tutal, şimdi de Gebze'de bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak görev yapıyor. Yaptığı işten mutluluk duyduğunu ve zevk aldığını söyleyen Tutal, işten arta kalan zamanlarında da evinde kızıyla vakit geçirip, örgü örüyor ve çiçekleriyle ilgileniyor. Akaryakıt istasyonuna gelen müşteriler, kadın pompacıyı gördükleri zaman şaşkınlığını gizleyemiyor. Erkeklerin arasında gocunmadan çalışıp ekmeğini taştan çıkaran Tutal, mücadelesiyle çevresinden taktir topluyor.

"Kendimi bildim bileli evimi geçindirmek zorundayım"

Evini geçindirebilmek için her türlü işte çalıştığını söyleyen Dilek Tutal, "Herhalde bu sonuncusu diyorum. Çünkü ben 40-45 yaşıma kadar fabrikada üretimde çalıştım. Belirli bir yaş düzeyinin üzerinde fabrikalar eleman almamaya başladılar. Çok uzun süre işsiz kaldım. Değişik işleri yapmayı çok severim. Buraya başvurdum ve işi de çok sevdim. Daha sonra 'Ben bu işi keşke daha önce yapsaydım' dedim. Zevkli bir iş, böyle bir imkan tanıyan başta patronlarımız olmak üzere herkese gerçekten çok minnettarım. Sonuçta benim yaşım 53, böyle bir yerde çalışmasam nerede çalışacaktım? Benim evim kira, çocuğum var, okutuyorum, tek başımayım. İş çok güzel, zevkli de. Bana göre bir zorluğu yok, daha zor işlerde çalıştım çünkü. Hanım hanımcık bir yapıya sahip olamadım hiç. Çünkü kendimi bildim bileli evimi geçindirmek zorundayım. Hanım hanımcık işlere yönelemiyorsun, çünkü mesleğin yok. Bulduğun işi yapmak zorunda oluyorsun" dedi.

"Biz kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok"

Kadınlara günümüzde daha fazla imkanlar tanındığını kaydeden Tutal, şöyle konuştu:

"Pompayı oradan alıp arabanın deposuna takmada erkek işi, kadın işi diye bir şey yok. Keşke kadınların hepsi yönelse. Ben işe ilk başladığım zaman kadınlardan çok güzel tepkiler aldım. Daha sonra gece vardiyalarında çalışmaya başladım. İlk başta 'Gece vardiyasında kadın çalışır mı?' dediler. Neden çalışmasın? Fabrikaya gidiyordum, orada da gece vardiyasında çalışıyordum. Kadın müşterilerimden daha da çok hoş tepkiler aldım. Saat 00.00'dı, müşterim geldi, 'Hoş geldiniz hanımefendi, ne kadardı?' dediğimde kadın 'Allah'ım sayılarını çoğalt' diye dua ediyordu. Çok güzel tepkiler alıyorum. Dilerim ki benim gibi 2-3 kadın daha olsun. Biraz erkek mesleği olarak düşündükleri için kadınlarımızın bir çoğu çekiniyor. Aslında hiç çekinecek bir şey yok. Ben gece vardiyasında da müşterilerimden beni incitecek hiç bir şey görmedim. Hepsi gördükleri zaman 'Helal olsun abla' sana diyor. Hep hoş övgülerle karşılaştım. Biz kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok. Yeter ki bize imkan tanınsın. 5-6 yıl öncesinde işsiz kaldığımda gidip başvurduğum zaman 'Biz kadın eleman istemiyoruz' denmişti. Çok şükür bugün böyle bir imkan tanındı bize. Ben isterim ki bu imkan varken kadın arkadaşlarım benim yanımda olsun. 1-2 tane daha kadın arkadaşım olsun, burada birlikte çalışalım"

"Ben ilk başta kızımın utanacağını düşündüm"

Şimdiki gençlerin anne ve babasının yaptığı mesleklerden utandığını aktaran Tutal, "Kızım da benim gibi. Ben ilk başta kızımın utanacağını düşündüm. Şimdiki gençlikte bir yoksulluk olduğu zaman anneden, babadan utanma var. Benim yaptığım iş bir masa başı işi değil. Ama benim kızım 'Anne helal olsun sana' diyor. 'Bana gel, yap deseler yapamam. Ama sen yapıyorsun, helal olsun' diyor. Göğsünü gere gere de 'Benim annem pompacı' diye söylüyor" şeklinde konuştu.

"Annem beni okutabilmek için elinden gelen her işi yaptı"

Annesiyle iş görüşmesine birlikte gittiklerini söyleyen 18 yaşındaki Busenur Tutal ise "Ben annemle gurur duyuyorum. Kadınlar isterse her şeyi yapabilir. Annem de bunun en büyük kanıtı. Annem ekmeğini kazanabilmek için, beni okutabilmek için elinden gelen her işi yaptı. Ben onunla gurur duyuyorum. Genelde erkek işi olarak görülen meslekleri kadınlar da yapabilir. Hatta kadınlar erkek işi olarak tanımladığımız işlerde erkeklere göre daha başarılılar. Kadınlar istedikleri her işte çalışabilirler. Toplumun baskılarına karşı gelebilirler. Ben kadınlara güveniyorum" ifadelerini kullandı.

"Kendimi kadın pompacıya emanet ettim"

Kadın pompacıyı ilk gördüğünde şaşırdığını belirten kadın sürücü Esra Çığlık da, "Kadınların her alanda olduğu gibi bu alanda da olmasına sevindik. Kadınların her ortamda olması güven veriyor. Ben de kendimi kadın pompacıya emanet ettim. Arabada çocuğum var, ben ödeme yapmaya giderken onu da emanet ettim. Kendine güvenen kadınların her zaman, her yerde kendi ayakları üzerinde durup, erkeklere muhtaç olmadan kendi işini halledebileceğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Kadınların diğer sektörlerde de rahatlıkla çalışabileceğini söyleyen sürücü Utku Çiler ise "Buraya geldiğimde yine her zamanki gibi bir beyefendinin gelip ilgileneceğini düşündüm. Ama ablayı görünce biraz şaşırdım. Bence kadınlara daha çok öncelik verilmesi lazım. Kadın pompacı neden olmasın? Her şartlarda diğer firmalarda da çalışabilirler" dedi. - KOCAELİ