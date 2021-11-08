Bu festivalde 2 ton kestane ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika

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- Bu festivalde 2 ton kestane ücretsiz dağıtıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen festival renkli anlara sahne oldu. 2 ton kestane vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı

Kartepe Belediyesi tarafından alan içerisinde kurulan stantlarda 2 ton kestane ücretsiz olarak vatandaşlara ikram edildi. Alanda vatandaşların alışveriş yapabileceği meyve ve kestane satış alanları yer aldı. Gün boyunca kurulan stantlarda 2 ton kestane ücretsiz olarak misafirlere ikram edildi. Yerel sanatçıların sahne aldığı festivalde çocuklar yine unutulmadı. Kartepeli çocuklar Kartepe'nin maskotları "Kestane" ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurulan çocuk oyun gruplarında doyasıya eğlendi. Çocuk Mehter Takımı ve halk oyunları ekibi de gösterileri ile beğeni topladı. Alanda vatandaşların alışveriş yapabileceği meyve satış noktaları, çeşitli l sanatları ürünlerin yer aldığı stantlar ve kestane satış alanları da yer aldı.

Festivalde açılış konuşmasını yapan Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, "Çok güzelsin Kartepe. Sizlere hizmet ediyor olmaktan onur duyuyorum. Sizlerle birlikte yaşamaktan ve sizlere hizmet etmekten gurur duyuyorum. Çok zor günler geçirdik. Birbirimizi özledik. Eğlenmeyi özledik. Bu nedenle geçtiğimiz hafta Eşme Ayva Festivali'ni gerçekleştirdik. Kartepe'de festivaller bitmeyecek. Kartepe festivaller kenti olacaktır. Kartepe sadece bir kayak merkezi değil. Türkiye'nin en güzel doğal güzelliklerinden bir tanesi. Siz her şeyin en iyisine layıksınız. Burası yeni bir meydan. Buradan kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a destekleri için çok teşekkür ediyorum. 35 dönüme yeni bir Kent Meydanı yaptık. Bir arada olmaya devam edeceğiz. Genç kardeşlerimizin istediği ölçüde Mustafa abileri olarak yanlarında olacağım" dedi.

Sevilen sanatçı Ekin Uzunlar da festivalde sahne aldı. Ekin Uzunlar sahne performansıyla festivale gelen vatandaşları coşturdu. Gün boyu renkli etkinliklerle devam eden festival, havai fişek gösterisi ve görsel şölen ile sona erdi.