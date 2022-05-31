Bu görüntüler Türkiye'nin içini ısıtacak - Son Dakika
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Bu görüntüler Türkiye'nin içini ısıtacak

31.05.2022 10:20
Bu görüntüler Türkiye'nin içini ısıtacak

Kocaeli'de ilkokul öğrencileri için yaya geçidinde güvenlik önlemi alan trafik polisi ile miniklerin arasında oluşan bağ, görenlerin içini ısıtıyor.

Kocaeli'de ilkokul öğrencileri için yaya geçidinde güvenlik önlemi alan trafik polisi ile miniklerin arasında oluşan bağ, görenlerin içini ısıtıyor. Okuldan çıkar çıkmaz kendileri için trafiği durduran polis amcalarının yanına koşan çocuklardan bazıları ona sarılırken, bazıları "çak" yaparak selamlaşıyor.

Gölcük ilçesinde bulunan Barbaros İlkokulu öğrencilerini, okul çıkışlarında trafik polisi Nihat Şensoy karşılıyor. Zilin çalmasına kısa bir süre kala öğrencilerin geçiş güzergahında güvenlik önlemi alan ve trafiği düzenleyen Şensoy, daha sonra yaya geçidinde miniklerin gelmesini bekliyor. Okuldan çıkar çıkmaz koşarak yaya geçidine giden çocuklar ise Şensoy'a büyük bir sevgiyle yaklaşıyor. Miniklerden bazıları yaya geçidinden geçerken Şensoy'un elini tutuyor, bazıları ona sarılıyor. Polis memuru Şensoy ile miniklerin arasındaki oluşan bağ ise yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

"Çocuklarla polisimiz arasında hoş bir bağ oldu"

Trafik polisinin öğrencilerin geçiş güzergahında önlem almasından mutlu olduklarını söyleyen okul müdürü Uğur Okkirman, "Bu uygulamaya ihtiyacımız vardı. Yapmış olduğumuz yazışmaların ardından sağ olsun amirlerimiz böyle bir çalışmayı uygun gördüler. Çocuklarımız için güvenli bir ortam oluştu. Bin öğrencimiz var. Her iki kapıdan da çıkış oluyor lakin trafiğe doğrudan açıldığı için orada güvenlik anlamında sıkıntılar olabiliyordu. Trafik polisimizin uygulamasıyla birlikte hiçbir olay yaşanmadı. Daha önce münferit olarak bir olay yaşanmıştı, üzülmüştük. Ufak bir kaza meydana gelmişti. Polisimizin yaklaşımıyla birlikte bu durumda ortadan kalktı. Uygulamadan gayet memnunuz. Çocuklarla polisimiz arasında hoş bir bağ oldu. Bu uygulama, belki de polise karşı önyargı ve korku durumunu ortadan kaldırdı, çocuklarda küçük yaşta olumlu iletişim oluşmasını sağladı" dedi.

"Allah eksikliklerini göstermesin"

Öğrencilerin trafik kurallarını öğrenmeleri ve bilinçli olmaları için çeşitli eğitimler düzenlediklerini belirten Okkirman, "Bakanlığımızın da bu yönde çalışmaları vardı. Annelerimiz, velilerimiz gönüllü trafik polisi olarak görev yaptılar. Daha önce de çeşitli çalışmalar yaptık. Bunlarla birlikte bu kaynaşma ortamı sağlandı. 'Biz Barbaros ailesiyiz' derken bunun altını özellikle çiziyoruz. Yaklaşımımız, pedagojik olarak onlara zarar vermeyecek, besleyecek şekilde olduğu için çocuklar büyüklerine karşı biraz daha sokulganlar. Polisimiz de üzerinde üniformasıyla devletimizin bir memuru olduğu için de çekinmeden, sıkılmadan hoş bir yaklaşım oluyor. Çocuklar hiç yakamızdan, paçamızdan eksik olmazlar. Allah eksikliklerini göstermesin" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Gölcük, Polis, Okul, Yerel, Son Dakika

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