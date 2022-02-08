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Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum - Son Dakika

Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum

08.02.2022 10:46

Kocaeli'de 'Nazlı' ismini verdiği keçisini yanından ayırmayan 74 yaşındaki Aydın Erol, her yere keçisiyle gidiyor. Dostlukları gülümseten ikili, görenlerin dikkatini çekiyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Aydın Erol, 8 ay önce aldığı keçisine gözü gibi bakıyor. 'Nazlı' ismini verdiği keçisiyle sokak sokak gezen Erol, onu sahile de götürüyor. Her gün belirli zamanlarda keçisini dışarıya çıkaran Erol, Nazlı'yı evlat gibi görüyor. Sahilde ve işlek caddelerde Aydın Erol'un yanında keçiyi gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İkilinin samimi dostluğu ise yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

"CANI SIKILSIN İSTEMİYORUM"

Nazlı'yı 8 ay önce komşusundan aldığını söyleyen Erol, "Keçinin annesini dağda kurt yemiş, kardeşi de ölmüş. Komşu bana getirdi bende ondan aldım. Nazlı sağlıklı olarak bende kaldı. Sürekli onu parklara götürüyorum, deniz kenarına götürüyorum. Belediye meydanına götürüyorum, dolaştırıyorum canı sıkılsın istemiyorum. Evde beraber yaşıyoruz, onun için kiracıyı çıkardım. Kiracı olsa geçinemezdik" dedi.

"3 ÇOCUĞUM ÖLDÜ"

Çocuklarının olmadığını söyleyen Aydın Erol, "3 çocuğum öldü. Hatta biri 4 aylıkken öldü. İzmit ilçesinde baba evimiz vardı, evlatlarımızı oraya defnettik. Nazlı'yı da evladımız gibi seviyoruz. Onu gezdirmeden duramıyorum. Kendim keyifsizim şu anda ama yine de onu gezdirmeden duramıyorum" diye konuştu.

"DERİNCE'NİN MASKOTU"

Çevredeki insanların Nazlı'yı çok sevdiğini dile getiren Aydın Erol, "Kimse olumsuz tepki göstermiyor. Mesela hayatında hiç keçi görmemiş çocukların ilgisini çekiyor. Hepsi çok seviyor. Nazlı Derince'nin maskotu. Yakınların bazen, 'Evde keçi beslenir mi?' diye soruyorlar. Bende, 'Evde köpek besliyorlar, ben niye keçi beslemeyeyim?' diyorum. Bakımı da zor değil, severek yapıyorum. Zahireciden arpa ezmesi, arpa, yulaf ve mısır alıyorum onları yediriyorum. Genellikle tok olduğu için dışarıda fazla otlamaz. Kilolu da Maşallah" ifadelerini kullandı.

"NAZLI BİZE ALLAH'IN BİR EMANETİ"

Nazlı'yı çok sevdiğinin altını çizen Erol, "Onun sevgisini hissediyorum. Hanımım, 'O seni tanıyor, sen onu tanıyorsun. Başkasını bilmez' diyor. Yaratılanı hoş gör, yaratan da ötürü. Nazlı da bize Allah'ın bir emaneti" sözlerine ekledi.

Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
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Aydın Erol, Kocaeli, Arpa, Ölü, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum - Son Dakika
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