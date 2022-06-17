Bu mağazadaki her şey cezaevlerinde hükümlüler tarafından üretildi - Son Dakika
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Bu mağazadaki her şey cezaevlerinde hükümlüler tarafından üretildi

17.06.2022 14:13
Bu mağazadaki her şey cezaevlerinde hükümlüler tarafından üretildi

Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki ceza infaz kurumlarında hükümlüler tarafından üretilen ürünler Sivas'ta Hamidiye Kültür Bahçesinde satışa sunuldu.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki ceza infaz kurumlarında hükümlüler tarafından üretilen ürünler Sivas'ta Hamidiye Kültür Bahçesinde satışa sunuldu.

Mağazanın açılışına Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile il protokolü ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek İşyurtlarının iş gücünün üretime katılması anlamında oldukça başarılı işler yaptığını dile getirerek bu tür çalışmalar ile mahkümların eğilimleri doğrultusunda eğitilerek hem bir meslek sahibi hem de sanat sahibi olduklarını aynı zamanda ülke ekonomisine de katkıda bulunan bireyler olarak topluma kazandırıldıklarını söyledi.

Vali Şimşek'in konuşmasının ardından İşyurtları Kurumu satış mağazasının açılışı için il protokolü ve davetliler kurdele kesti.

Açılış ile ilgili açıklama yapan Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İşyurtlarının amacından bahsederek "İşyurtlarının amacı; Ceza İnfaz Kurumlarımızdaki hükümlülerimizin meslek ve sanatlarını korumasını ve geliştirmesini sağlamak, hükümlülerimiz içinde bir meslek ve sanat sahibi olmayanlara ise meslek edindirme kursları aracılığıyla bir meslek ve sanatı öğretmektir. Buradaki asıl gaye, hükümlülerin tahliyelerinden sonra meslek sahibi olarak topluma kazandırılmaları ve böylelikle çeşitli iş kollarında istihdam imkanı bularak üreten bir birey olarak topluma yararlı hale gelmeleridir. Bu çerçevede Ceza İnfaz Kurumlarımızda bulunan hükümlülerimiz meslek edindirme kurslarına devam ederek bir meslek dalı ile ilgili eğitimlerini aldıktan sonra İşyurtları bünyesindeki atölyelerimizde çalışarak çeşitli ürünler üretiyorlar. İşyurtlarında üretilen ürünler Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas'ta da açılışını yaptığımız bu tür mağazalarda vatandaşların beğenisine sunulmaktadır." Şeklinde konuştu. .

Konuşmaların ardından davetliler oldukça uygun fiyatlar ile satışa sunulan ürünlerin yer aldığı mağazayı gezerek alış veriş yaptı. İlk alış verişi ise Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu yaptı.

Mağazada; hükümlülerin yörelerine özgü ürettiği; et ve süt ürünleri, deri mont ve çanta, gömlek, temizlik malzemeleri, çini, ceviz, baharat, oltu taşı, hediyelik eşya, el yapımı ahşap oyma ve bakır kaplamadan oluşan 276 parça ürün piyasa değerinin altında fiyatlarla raflardaki yerlerini alarak vatandaşların beğenisine sunuldu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Türkiye, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bu mağazadaki her şey cezaevlerinde hükümlüler tarafından üretildi - Son Dakika

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