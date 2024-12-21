BUBFA Projesi ile 30 Çocuğa Bisiklet Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

BUBFA Projesi ile 30 Çocuğa Bisiklet Dağıtıldı

BUBFA Projesi ile 30 Çocuğa Bisiklet Dağıtıldı

Burhaniye'deki etkinlikte 30 ihtiyaç sahibi çocuğa bisiklet dağıtıldı, 22 sosyal sorumluluk projesi tanıtıldı.

21.12.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yüksek okul öğrencilerinin takım çalışması dersi kapsamında hazırlanan "BUBFA ile bir pedal da sen bas" projesi kapsamında 30 çocuğa bisiklet dağıtımı yapıldı. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) gerçekleştirilen etkinlikte ayrıca üniversite öğrencilerinin takım çalışması dersi kapsamında hazırlanan ve 480 bin lira bütçeye sahip olan çevre, tarım, teknoloji, sosyal sorumluluk gibi 22 projenin de tanıtımı yapıldı.

Etkinlikte Burhaniye'nin kırsal mahallelerinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan 30 çocuğa öğrenciler tarafından bulunan sponsorlar aracılığıyla alınan bisikletlerin dağıtımı yapıldı, bazı projelerin açılış kurdeleleri kesildi. Etkinliğe katılan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Yücel Oğurlu gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenciler tarafından teknik alanlardan çevreci projelere, sulama alanından bir seranın yapılmasına, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya yönelik ve yazılım programlarına kadar bir çok konuda topluma katkı projeleri hazırlandığını söyledi.

Balıkesir Üniversitesi'nin bu yıl bir çok konuda olduğu gibi sosyal sorumluluk projeleri konusunda da yüksek bir performans sergilediğini belirten Oğurlu: "Çevreci projelerin bir kısmının green matrix denilen dünya sıralamalarında da önemli olduğunu görüyoruz. Green matrix'te biz yani kuruluşumuzdan bu yana ilk defa bu yıl sıralamaların içerisinde görünür hale geldik." dedi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak 2015 yılından beri 400'ün üzerinde toplumsal sorumluk projesi geliştirdiklerini anlatan okulun dekanı Mehmet Oğuzhan İlban da, "Bu yılda 22 tane projelerimizi geliştirdik. Bu projelerimizden bir tanesi de 'BUBFA ile bir pedalda sen at' projesiydi. Bu projelerimizin aslında gerçekleştirmesinin temel amacı takım çalışması dersi içerisinde öğrencilerimizin belirli bir problemi çözebilecek yeteneklere sahip olmaları ve okul bitirdikleri zaman iyi bir takım oyuncusu olabilmeleri yönelik gerçekleştirilen projeler bunlar." diye konuştu.

Bu yıl 200'ün üzerinde öğrencinin projelerde yer aldığını anlatan İlban, bu öğrencilerin hayatın her alanına dokunma noktasında bu projelerle hayatın içine girdiklerini dile getirdi. Bu projelerin tamamının sponsorlar tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden İlban, projelerin bütçelerinin karşılanması amacıyla sponsorların öğrenciler tarafından bulunduğu bilgisini verdi. Bisiklet alan çocuklar da mutluluklarını ifade ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Burhaniye, Teknoloji, Eğitim, Çevre, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel BUBFA Projesi ile 30 Çocuğa Bisiklet Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
14:06 TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses’in ilk ifadesi TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses'in ilk ifadesi
13:18 Bakan Fidan’a açık açık soruldu: HTŞ’yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz Bakan Fidan'a açık açık soruldu: HTŞ'yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz?
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
18:27 Vatandaş büyük ikramiyeden ’umutlu’: Maalesef bu sene dağıtacak galiba Vatandaş büyük ikramiyeden 'umutlu': Maalesef bu sene dağıtacak galiba
18:22 Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı
18:10 Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:59 Christian Luyindama’nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi
17:39 “Yenidoğan Çetesi“ ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı "Yenidoğan Çetesi" ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
17:18 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ekibe veda ediyor Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ekibe veda ediyor
17:13 Fenerbahçe, Mourinho’nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak
17:09 Öğretmenler ne kadar maaş alıyor Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 15:51:51. #1.13#
SON DAKİKA: BUBFA Projesi ile 30 Çocuğa Bisiklet Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.