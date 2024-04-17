Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere seslendi - Son Dakika
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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere seslendi

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Dokuz Eylül Üniversitesi\'nde öğrencilere seslendi

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mezunu olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğrencilere hitap etti. Başkan Duman, geleceğin mimarlarıyla iş birliği yapacağını ve her zaman iletişime açık olacağını belirtti.

17.04.2024 18:34  Güncelleme: 18:37
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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mezunu olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mimarlık Fakültesi'ne konuk oldu. Geleceğin mimarlarına seslenen Başkan Duman, "Bir belediye başkanı olarak her zaman sizlerle iş birliği halinde olacağım. Çünkü ben sizin oturduğunuz sıralardan geldim. Şunu da bilmenizi isterim, ister bir kardeş olarak,  ister bir ağabey olarak tanımlayın; her zaman doğrudan iletişim kurabileceğiniz biri olacağım" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde Fakülte Dekanı Prof. Dr. Didem Altun'un moderatörlüğünde Mimarlık Topluluğu tarafından düzenlenen 'ArchitechX' etkinliğine konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğe, öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

"BURADA OLMAK ÇOK HEYECAN VERİCİ"

Başkan Duman, çok farklı duyguları bir arada yaşadığı özel bir günde olduğunu ifade ederek, "Mimarlık eğitimimi tamamladığım, çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar edindiğim yerdeyim. Hayatıma anlamlı izler bırakan hocalarım burada,  değerli arkadaşlarım burada… İlçemizin belediye başkanı olarak gelip burada konuşmak çok kıymetli, onur verici… Bugüne kadar pek çok çalışma yaptık ama burada olduğu gibi heyecanlı, pek çok duyguyu aynı anda yaşadığım bir etkinlik olmamıştı. Bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"HEYECANINIZI VE İNANCINIZI KAYBETMEYİN"

Gençlere, eğitim zamanlarındaki inançlarını, heyecanlarını hayat boyu sürdürmeleri yönünde tavsiye veren Başkan Duman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kadar güzel ve kıymetli bir bölüm okuyorsunuz ki piyasada olduğunuz sürede de bu heyecanınızın yükselerek devam edeceğini biliyorum. Bir belediye başkanı olarak her zaman sizlerle iş birliği halinde olacağım. Çünkü ben sizin oturduğunuz sıralardan geldim. Şunu da bilmenizi isterim, ister bir kardeş olarak,  ister bir ağabey olarak tanımlayın; her zaman doğrudan iletişim kurabileceğiniz biri olacağım. Birlikte iş birliği halinde çalışarak kentimize değer katmayı isterim.  Çünkü bizler Dokuz Eylüllüyüz. Bizim her zaman sizlerin nezdinde pozitif bir ayrımcılığımız olacaktır. Bunu bilmenizi isterim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim."

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Didem Altun ise "Bizim için öğrencilerimiz çok değerli. Mezun olmuş öğrencilerimizle birlikte mesleklerimizi icra ediyoruz. Dolayısıyla mezun olduktan sonra da burayla kurduğunuz aidiyet çok değerli. Bunun en iyi örneklerinden biri de Sayın Görkem Duman" diye konuştu.

Konuşmaların ardından bahçede düzenlenen kermese katılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, burada gençlerle sohbet etti, bol bol fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere seslendi - Son Dakika

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