Buca Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde 120 Diyabet Sensörü Dağıtacak - Son Dakika
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Yerel

Buca Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde 120 Diyabet Sensörü Dağıtacak

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Buca Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde 0-18 yaş arası Tip-1 diyabet hastası çocuk ve gençlere Diyabet Sensörü dağıtacak. Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal belediyecilik anlayışıyla başlatılan projenin detaylarını ve daha geniş bir uygulama planını paylaştı.

08.11.2024 11:20  Güncelleme: 12:16
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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR)- Buca Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Belediye, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirdiği Diyabet Sensörü Destek Programı kapsamında Ağustos ayından bu yana toplanan talepleri değerlendirerek, ilçede yaşayan 0 - 18 yaş arası çocuk ve gençlere Diyabet Sensörü dağıtacak.

Tip-1 diyabet hastası çocuk ve gençler için ilçede başlatılan projeyle ilgili ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sürecinde gelen talep doğrultusunda harekete geçtiklerini belirterek "Yerel seçim süreci içerisinde Tip-1 diyabet hastası evladı olan bir babayla tanıştım. Yaşadıkları zorlukları anlattı. Evladının günde 10 veya 15 kere parmağına iğne batırılarak kan alındığını ve diyabet sensörüne ihtiyaçları olduğunu, ekonomik olarak erişiminin zor olduğunu anlattı. Biz de sosyal belediyecilik anlayışıyla göreve geldikten sonra bu işleme başladık" dedi.

Dünya Diyabet Gününde 120 diyabet sensörü dağıtılacak

Ağustos ayı içerisinde başlatılan Diyabet Sensörü Destek Programı kapsamında Buca'da yaşayan 0-18 yaş arasındaki Tip-1 diyabet hastası olan 120 kişiden talep geldiğini ifade eden Duman, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde Diyabet Sensörü dağıtımını gerçekleştireceklerini belirtti.

"Sosyal belediyecilik gereği biz her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tip-1 diyabet hastalarıyla ilgili söylemleri ve talimatları üzerine Buca Belediyesi'nin kardeş belediyelerinde de uygulamanın hayata geçeceğini belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyeciliği üzerinden Tip-1 diyabet sensörü tüm ülkemize yayılacak. Ana işimiz olmasa da sosyal belediyecilik gereğince bu tarz projelerde her zaman biz reaksiyon alacağız, almaya da devam edeceğiz. Yaşadığımız ilçede vatandaşlarımızın ihtiyacı olduğu konular ne olursa olsun, bizim sorumluluğumuz olsun, olmasın sosyal belediyecilik gereği biz her zaman vatandaşlarımızın ve Bucalıların yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Buca Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde 120 Diyabet Sensörü Dağıtacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Buca Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde 120 Diyabet Sensörü Dağıtacak - Son Dakika
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