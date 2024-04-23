Buca Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

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Buca Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirdiği etkinliklerle bayram coşkusunu tüm kente yaydı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, koltuğunu ilkokul öğrencisi Yunus Emre Işıklı'ya devrederken, Işılay Saygın Meydanı'ndaki Çocuk Şenliği'nde çocuklarla birlikte Andımız'ı okudu.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Buca'da coşkuyla kutlandı. Kutlamaların öncesinde Belediye Başkanı Görkem Duman makamında ikinci sınıf öğrencisi Yunus Emre Işıklı'yı ağırladı. Başkan Duman, koltuğunu Yunus Emre Işıklı'ya devir etti. Minik Başkan Işıklı, Buca için hayallerini şöyle özetledi: "Parklara, masa tenisi ve futbol sahası yaptırmak istiyorum. Hayvanlar bir yuvaya sahip olsunlar diye hayvan barınağı yaptırmak istiyorum."

Kutlamalar Demokrasi Meydanı'nda başladı

Kutlamalar ise Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen çelenk sunumu ile başladı. Törene, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Garnizon Komutanı Albay Cenk Barut, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, meclis üyeleri, gaziler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Resmi tören, Buca Stadyumu'nda farklı okullarından gelen öğrencilerin yaptığı bayram kutlaması ile devam etti. Öğrencilerin sergilediği birbirinden renkli dans gösterileri ve halk oyunları stadyumu dolduran Bucalılardan tam not aldı.

Duman, Buca Belediyesi Çocuk Şenliği'ne katıldı

Belediye Başkanı Görkem Duman, Işılay Saygın Meydanı'nda, Buca Belediyesi, Radikal Eğitim Kurumları ve Buca Kent Konseyi iş birliği ile gerçekleştirilen Çocuk Şenliği'ne katıldı. Şenlikte alanı dolduran çocuklara seslenen Başkan Görkem Duman, şunları söyledi: "Bugün, çocuklarımızın neşesi ve umuduyla dolup taşan kalpleri, ülkemizin geleceğine dair en büyük güvencemizdir. Onların sağlıklı, mutlu ve başarılı bir şekilde büyümeleri, bizlerin en öncelikli görevidir. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin en özel günlerinden biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın coşkusunu ve heyecanını paylaşıyoruz. Bir milletin tam anlamıyla özgür ve bağımsız olabilmesi için ulusal egemenliğe sahip olması gerekir. Toplumda hiçbir kimse, hiçbir zümre, hiçbir sınıf ya da grup, doğrudan üstün emretme gücüne sahip olamaz. Toplumda üstün emretme gücünün tek kaynağı ve tek sahibi milletin kendisidir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi (Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.)"

Başkan Duman, çocuklarla Andımız'ı okudu

Başkan Duman konuşmasının ardından, sahneye çıkan Buca Belediyesi Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezi'nin öğrencileri ile Andımız'ı okudu.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Buca Belediyesi'nin 23 Nisan Çocuk Şenliği miniklerden büyük ilgi gördü. Çocuklar gün boyu şenlik alanında kurulu olan şişme oyuncaklarda doyasıya eğlendi; çeşitli atölyeler ile el becerilerini geliştirip, yüz boyama etkinliğine katıldı. Alanda aynı zamanda minik katılımcılara pamuk şeker dağıtımı da yapıldı.

Buca Belediyesi Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri'nin minik öğrencileri şenlik boyunca birbirinden güzel dans gösterileri ve performanslarını izleyenler için sahneledi. - İZMİR