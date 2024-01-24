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Buca Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için Ata Evi'ni hizmete açtı - Son Dakika
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Buca Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için Ata Evi'ni hizmete açtı

Buca Belediyesi, kentin 60 yaş ve üzeri vatandaşlarının sosyalleşip kaliteli zaman geçirecekleri Ata Evi'ni hizmete açtı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, emeklilerin nefes alabilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve el becerilerini artırabilecekleri çeşitli etkinliklere katılabilecekleri bir merkez oluşturduklarını belirtti. Ata Evi'nde kuaför hizmeti, çeşitli kurslar ve sağlık hizmetleri gibi pek çok imkan ücretsiz olarak sunulacak. Buca Belediyesi ayrıca yakın zamanda ikinci bir Ata Evi'nin de açılacağını duyurdu.

Buca Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için Ata Evi\'ni hizmete açtı
24.01.2024 - 17:31,  Güncelleme: 17:32
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Buca Belediyesi, kentin 60 yaş ve üzeri vatandaşlarının sosyalleşip kaliteli zaman geçirecekleri Ata Evi'ni hizmete açtı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "10 bin lira maaşla geçinmeye mahküm bırakılan emeklilerimiz, burada bir nebze olsun nefes alabilecekler, sosyalleşebilecekler, el becerilerini artıracak çeşitli etkinliklere katılabilecekler" diye konuştu.

Buca Belediyesi, kentin çınarlarının kuaför hizmetinden çeşitli kurslara ve sağlık hizmetlerine kadar pek çok imkandan ücretsiz olarak yararlanabileceği Ata Evi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Büyük ilgi gören açılış töreninde konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca'da yaşayan herkese ulaşacak projeler hayata geçirmek için canla başla çalıştıklarını ifade etti. Başkan Kılıç, şöyle dedi:

"Görev süremiz boyunca toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalıştık. Kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız için çok güzel çalışmalar imza attık. Örneğin Belediye Lokantası'nı hizmete açtık. Şu an bir yenisini daha açmayı planlıyoruz, o kadar çok talep var ki… Ata Evi projemiz bizim için çok önemliydi. Emeklilerimize böyle bir zamanda, emekli maaşının 10 bin lira olduğu bir zamanda, böyle bir çalışma yapmak hem çok önemli hem de bizler için bir görevdi. Yaş almış vatandaşlarımız bu güzel merkezde sosyalleşecekler, çeşitli etkinliklere katılacaklar. Bu güzel bahçede yaz aylarında bir araya gelecekler. Bizler onlara sağlık konusunda da destek olmak istedik.  Burada bir fizyoterapist odası da bulunuyor"

BAŞKAN KILIÇ, İKİNCİ ATA EVİ İÇİN MÜJDE VERDİ

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yakın zamanda Yiğitler Mahallesi'nde ikinci Ata Evi'ni hayata geçireceklerinin müjdesini verdi. Adatepe Mahallesi Muhtarı Nuri Nezir ise mahallelerinde hizmete açılan Ata Evi nedeniyle Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a çok teşekkür etti.

BUCALILAR MEMNUN KALDI

Ata Evi'nin ilk günkü konuklarından Gülay Çoksever, yapılan çalışmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Şu anda çok mutluyum. Böyle bir hizmetten dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizleri düşündüğünüz için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.  Ata Evi'nde bulunan kuaför salonundan faydalanan Nurgül Dur Özen ise "Çok güzel bir Ata Evi olmuş. İsmi zaten çok güzel.  Bulunduğu ortam çok güzel. Bahçe içerisinde. Bütün bu imkanların ücretsiz olması çok çok güzel, inanamadık önce. Böyle bir hizmetin verilmesi, bizlerin düşünülmesi bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

SAĞLIK BİRİMİ DE BULUNUYOR

Yaş almış vatandaşların keyifle zaman geçirecekleri şekilde tasarlanan Buca Belediyesi Ata Evi, Adatepe Mahallesi Erdem Caddesi'nde bulunuyor. Bucalı çınarların hobilerini gerçekleştirme imkanı bulacakları Ata Evi'nde çeşitli el sanatları etkinlikleri yapılacak. Kuaför hizmetinin de verileceği merkezin en önemli hizmetlerinden biri ise sağlık hizmetleri olacak. Bucalı çınarlar gün içerisinde tansiyon, şeker ölçümlerini yaptırabileceği gibi merkezde bulunan fizyoterapist sayesinde ücretsiz tedavi de olabilecek.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Buca Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için Ata Evi'ni hizmete açtı - Son Dakika


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