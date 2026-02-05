Buca Belediyesi Operasyonunda 28 Gözaltı Kararı... Buca Belediyesi, Adı Geçen Kişilerden 11'inin Belediye Personeli Olduğunu Bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Buca Belediyesi Operasyonunda 28 Gözaltı Kararı... Buca Belediyesi, Adı Geçen Kişilerden 11'inin Belediye Personeli Olduğunu Bildirdi

05.02.2026 17:06  Güncelleme: 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca Belediyesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 28 kişiden yalnızca 11'inin belediye personeli olduğunu belirtti. Belediyeden yapılan açıklamada, iddialara karşı hukukun üstünlüğüne saygı vurgusu yapıldı ve basın organlarının dikkatli olması gerektiği belirtildi.

(İZMİR) - Buca Belediyesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 11'inin belediye personeli olduğunu belirterek, "Diğer şahısların belediyemizle herhangi bir idari veya kurumsal bağı bulunmamaktadır. Belediyemiz, hukukun üstünlüğü ilkesine ve yürütülen adli süreçlere tam bir saygı içerisinde yaklaşmakta, yetkili mercilerle gerekli işbirliğini şeffaflıkla sürdürmektedir" açıklamasını yaptı.

Buca Belediyesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Buca Belediyesi'nde "rüşvet karşılığı mevzuata aykırı imar ve planlara ruhsat verildiği" iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 26'sının gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, belediyemizle ilgili yürütülen bir adli operasyonda gözaltı listesinde bulunan 28 kişinin tamamının belediyemiz bünyesinde görev yaptığı yönünde yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı bilgilere yer verildiği görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına önemle belirtmek isteriz ki, söz konusu operasyon kapsamında adı geçen kişilerden yalnızca 11'i belediyemiz personelidir. Diğer şahısların belediyemizle herhangi bir idari veya kurumsal bağı bulunmamaktadır. Belediyemiz, hukukun üstünlüğü ilkesine ve yürütülen adli süreçlere tam bir saygı içerisinde yaklaşmakta, yetkili mercilerle gerekli işbirliğini şeffaflıkla sürdürmektedir. Bununla birlikte, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyunda yanlış algılara yol açmaması adına basın kuruluşlarını daha dikkatli ve sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buca Belediyesi Operasyonunda 28 Gözaltı Kararı... Buca Belediyesi, Adı Geçen Kişilerden 11'inin Belediye Personeli Olduğunu Bildirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

20:24
Milan Skriniar’ın cezası belli oldu
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
20:00
Beşiktaş, Kocaeli’den son anlarda 1 puanla döndü
Beşiktaş, Kocaeli'den son anlarda 1 puanla döndü
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
18:45
İran’dan Umman’daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 20:56:49. #7.11#
SON DAKİKA: Buca Belediyesi Operasyonunda 28 Gözaltı Kararı... Buca Belediyesi, Adı Geçen Kişilerden 11'inin Belediye Personeli Olduğunu Bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.