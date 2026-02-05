Buca Belediyesi Operasyonunda 28 Gözaltı Kararı... Buca Belediyesi, Adı Geçen Kişilerden 11'inin Belediye Personeli Olduğunu Bildirdi

(İZMİR) - Buca Belediyesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 11'inin belediye personeli olduğunu belirterek, "Diğer şahısların belediyemizle herhangi bir idari veya kurumsal bağı bulunmamaktadır. Belediyemiz, hukukun üstünlüğü ilkesine ve yürütülen adli süreçlere tam bir saygı içerisinde yaklaşmakta, yetkili mercilerle gerekli işbirliğini şeffaflıkla sürdürmektedir" açıklamasını yaptı.

Buca Belediyesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Buca Belediyesi'nde "rüşvet karşılığı mevzuata aykırı imar ve planlara ruhsat verildiği" iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 26'sının gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, belediyemizle ilgili yürütülen bir adli operasyonda gözaltı listesinde bulunan 28 kişinin tamamının belediyemiz bünyesinde görev yaptığı yönünde yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı bilgilere yer verildiği görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına önemle belirtmek isteriz ki, söz konusu operasyon kapsamında adı geçen kişilerden yalnızca 11'i belediyemiz personelidir. Diğer şahısların belediyemizle herhangi bir idari veya kurumsal bağı bulunmamaktadır. Belediyemiz, hukukun üstünlüğü ilkesine ve yürütülen adli süreçlere tam bir saygı içerisinde yaklaşmakta, yetkili mercilerle gerekli işbirliğini şeffaflıkla sürdürmektedir. Bununla birlikte, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyunda yanlış algılara yol açmaması adına basın kuruluşlarını daha dikkatli ve sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz."