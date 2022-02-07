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Buca Belediyesi'nden dayanışma örneği - Son Dakika

Buca Belediyesi'nden dayanışma örneği

07.02.2022 14:35
Buca Belediyesi'nden dayanışma örneği

Buca Belediyesinin "Paylaştıkça Güzel" projesi kapsamında, kentin farklı noktalarında bulunan kumbaralarda toplanan eşyalar, ayıklama-temizleme-sınıflandırma ve paketleme işleminden geçtikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Buca Belediyesinin "Paylaştıkça Güzel" projesi kapsamında, kentin farklı noktalarında bulunan kumbaralarda toplanan eşyalar, ayıklama-temizleme-sınıflandırma ve paketleme işleminden geçtikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Projeyle yılda 700 aileye ulaşılması hedefleniyor.

İzmir'in nüfus bakımından en büyük ilçesi Buca'da, birbiri ardına hayata geçirilen sosyal projeler beraberlik duygusunu pekiştiriyor. Buca Belediyesi, geçtiğimiz kasım ayında Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle "Paylaştıkça Güzel" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Yenigün Mahalle Muhtarlığı karşısı, Yıldız Mahallesi 242/27 sokak, Efeler Mahallesi Yörük Ali Efe Parkı, Hasanağa Bahçesi ve Buca Koop Mahallesi Meydanı olmak üzere 6 noktaya giysi toplama kumbaraları yerleştirildi.

Gönüllü öğrenciler Dayanışma Atölyesi'nde

Kumbaralarda toplanan kıyafet, tekstil, ayakkabı, oyuncak, kitap gibi eşyalar Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde kurulan Dayanışma Atölyesi'nde gönüllü öğrenciler tarafından ayıklama - temizleme - sınıflama ve paketleme işlemlerinden geçiriliyor. Kullanılabilir durumdaki eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, kullanılacak durumda olmayanlar geri dönüşüme gönderilerek yeni giysi üretiminde kullanılmak üzere ekonomiye kazandırılıyor.

Bugüne kadar Bucalıların desteğiyle kumbaralarda toplanan bin 200 adet ürün, Dayanışma Atölyesi'nin stokuna girerken, 120 adet kıyafet, ayakkabı, oyuncak gibi ürün ihtiyaç sahibi 22 aileye ulaştırıldı. Proje kapsamında yılda 10 bin ürün sağlanması, 700 ihtiyaç sahibi aileye destek olunması hedefleniyor. - İZMİR

Buca Belediyesi'nden dayanışma örneği
Buca Belediyesi'nden dayanışma örneği

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Birleşmiş Milletler, Buca Belediyesi, Kasım, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buca Belediyesi'nden dayanışma örneği - Son Dakika


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