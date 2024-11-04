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Buca Belediyesinde İşçiler Yarım Gün İş Bıraktı, Grev Tehdidi Var

Buca Belediyesinde İşçiler Yarım Gün İş Bıraktı, Grev Tehdidi Var

Buca Belediyesi bünyesindeki DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi yüzlerce işçi, toplu iş sözleşmesindeki olumsuz gelişmelere tepki olarak yarım gün iş bıraktı. Sendika Başkanı Savaş Aras, masada bir mutabakat sağlanamazsa 12 Kasım'da greve çıkacaklarını belirtti.

04.11.2024 17:10  Güncelleme: 17:15
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Buca Belediyesi bünyesinde çalışan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi yüzlerce işçi, toplu iş sözleşmesinden sonuç alamayınca yarım gün iş bıraktı. DİSK Genel İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras, "Buca işçisi geçinemiyor. Masada bir mutabakat olmazsa, 12 Kasım Salı günü Buca Belediyesinde greve çıkıyoruz. Her daim görüşmeye açığız. Kapıları kapatan ve masadan ayrılan biz olmak istemiyoruz" dedi.

Buca Belediyesine bağlı İmar A.Ş adına görüşmeleri yürüten Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile DİSK Genel İş İzmir 5 No'lu Şube arasında, yaklaşık 5 aydan bu yana süren ve bin 600 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Genel-İş Sendikası yarım gün iş bırakma kararı aldı. Buca Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev yapan yüzlerce işçi, belediye önünde toplandı. Müzik ve türküler eşliğinde halay çeken kalabalık, 'Ya sözleşme masası ya da grev halayı', 'Sadaka değil, toplu sözleşme' sloganları attı.

"5 aydır bir mutabakata varamadık"

Eylemle ilgili açıklamalarda bulunan DİSK Genel İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras, "Yaklaşık 5 aydır süren toplu sözleşme görüşmelerimiz var. Buca Belediyesine bağlı Buca İmar A.Ş. ile çalışan yaklaşık bin 600 üyemizi kapsayan toplu sözleşme görüşme süreçleri başladı. 5 aydır gelinen noktada SODEM-SEN ile bir mutabakata varamadık. 21 Ekim'de toplu iş sözleşmesi bir mutabakata sağlanamadığı takdirde grev ilan kararımızı almıştık. Grev ilan kararını 21 Ekim'de astık. O günden bugüne bizi tatmin edecek ücretler ya da yüzdelik sosyal haklar önerilmediği için bugün yarım günlük iş bırakma eylemi yaptık" ifadelerine yer verdi.

"Görüşmeye açığız, masada toplu iş sözleşmesinin bitmesini istiyoruz"

"Bundan sonraki süreçte masada bir mutabakat olmazsa, biz 12 Kasım Salı günü Buca Belediyesinde greve çıkıyoruz" diyen Aras, şunları kaydetti:

"Her daim görüşmeye açığız. Kapıları kapatan ve masadan ayrılan biz olmak istemiyoruz. Buca işçisi geçinemiyor. 15-20 bin TL ev kiralarının söylendiği yerlerde bizim aldığımız ücretler 25 ile 27 bin TL arasında. Belediye Başkanımızın da bu işe müdahale etmesini bekliyoruz. Masada bu toplu iş sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Bitmediği takdirde de yasanın bize verdiği haklarımızı sonuna kadar kullanacağız." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Buca Belediyesinde İşçiler Yarım Gün İş Bıraktı, Grev Tehdidi Var - Son Dakika

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