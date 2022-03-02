Buca Belediyesinden çiftçiye arpa desteği - Son Dakika
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Buca Belediyesinden çiftçiye arpa desteği

02.03.2022 11:29
Buca Belediyesinden çiftçiye arpa desteği

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı kapsamında harekete geçen Buca Belediyesi, hasıl (yeşil) yemin ardından çiftçiye beside kullanmaları için arpa tohumu desteğine başladı.

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı kapsamında harekete geçen Buca Belediyesi, hasıl (yeşil) yemin ardından çiftçiye beside kullanmaları için arpa tohumu desteğine başladı.

Buca Belediyesinin pandemi dönemi başında hayata geçirdiği kırsal kalkınma hamlesi, hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürdü. Kentin verimli topraklarını canlandıran program kapsamında, hayvancılık yapan üreticiye de yem desteği başladı. Belediye, önce solucan gübre tesisi içindeki 24 metrekarelik alanda kurulan hasılmatik ile iklim koşullarına bağlı olmadan topraksız tarımla yapılan üretimle yeşil yem elde etti. Yaklaşık 7 ayda 45 bin 500 ton hasıl yem çiftçiye ücretsiz olarak dağıtıldı. Belediye hasıl üretimini büyütmek ve günlük 5 ton hasıl yem elde etmek için yeni yatırım kararı aldı.

Daha sonra, gelen talep üzerine çiftçiye beside kullanmaları için arpa tohumu desteği başladı. Günlük küçükbaş hayvan başına 1 kilo, büyükbaş hayvan başına ise 5 kilo arpa tohumu veren Buca Belediyesi, ayrıca tarlasına arpa tohumu ekerek yeşil yem elde etmek isteyen çiftçinin de taleplerini kabul etti. Uygulamadan sonra hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticinin yem giderlerinde yüzde 70'e varan tasarruf sağlandığı kaydedildi.

Karacaağaç Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan Fadime Uysal, arpa yemi desteği sayesinde süt ve et kalitesinde verim artışı olduğunu söyledi. Uysal, "Çocukluğum hayvancılıkla geçti, çok büyük bir sevgiyle yapıyorum. 50 hayvanım var. Arpa, buğday, darı, mısır veriyoruz. Maliyetlerimiz çok yüksek olduğu için sağ olsun Buca Belediye Başkanımız bize destek oluyor. Onun sayesinde nefes almaya çalışıyoruz" dedi.

Karacağaç Mahallesi Muhtarı Dursun Atagün ise "Hayvancılık bu dönemde zor. Buca Belediyesi bir proje yaptı, çiftçiye arpa desteği yapıldı. Bu arpaların bir kısmını biz ektik, mesela ben 7 dönüm yere ektim, şu anda çıktı arpalarımız. Bize bir hafta yeter. 700 kiloya yakın arpa alıyoruz. Bunun yanında dönüm başına 25-30 balya samanı çıkacak, hayvanlara yedireceğiz. Kışın arpa hayvanları sıcak tutuyor. Süt, et verimi artıyor. Başkanımız Erhan Kılıç'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Buca Belediyesinden çiftçiye arpa desteği
Buca Belediyesinden çiftçiye arpa desteği
Buca Belediyesinden çiftçiye arpa desteği

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Çiftçilere dağıtılan arpa ve buğdayın ekimi yapılıyor Çiftçilere dağıtılan arpa ve buğdayın ekimi yapılıyor Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası

Kırsal Kalkınma Programı, Buca Belediyesi, Arpa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buca Belediyesinden çiftçiye arpa desteği - Son Dakika


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