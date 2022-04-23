Buca'da 23 Nisan'a Coşkulu Kutlama - Son Dakika
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Buca'da 23 Nisan'a Coşkulu Kutlama

23.04.2022 17:49

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Buca’da coşkuyla kutlandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Buca'da coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Buca Kaymakamlığı ile birlikte Demokrasi Meydanı'nda çelenk sunma töreniyle başladı. Resmi tören, 23 Nisan İlkokulu'ndaki etkinliklerle sürdü.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, daha sonra makamını 30 Ağustos İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Asya İpek'e devretti.

COŞKU ZİRVEYE TAŞINDI

Işılay Saygın Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere Çınar Anaokulu öğrencilerinin bando eşliğindeki korteji renk kattı. Yarı zamanlı okul öncesi eğitim merkezinin minik öğrencileri, şenlikte günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu, şarkılar söyledi, jimnastik gösterileri yaptı. Meydanda kurulan oyun parkurlarında ve 12 D Film Aracı'nda çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Yetenek atölyeleri ve çeşitli çocuk yarışmaları da çocuklara gün boyu birbirinden keyifli dakikalar yaşattı.

"CUMHURİYETİN MİHENK TAŞI"

Şenlikte çocuklara seslenen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Sizler cumhuriyetin teminatısınız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin mihenk taşı olan bu güzel günü sizlere armağan etti. İnşallah bundan sonra bütün günleriniz bugünkü gibi neşeli ve bayram tadında geçer" diye konuştu.

HAFTAYA YAYILDI

Buca Belediyesi'nin 23 Nisan Çocuk Şenliği öncesindeki etkinlikleri de miniklerden yoğun ilgi gördü. Hafta boyu devam eden etkinliklerde belediyenin yarı zamanlı ücretsiz okul öncesi eğitim merkezlerindeki kukla gösterileri, köyler belgesindeki Yıldızlar, Belenbaşı ve Kırklar mahallelerinde Tiyatro Toprağın'ın "Zeliş Parkta" adlı çocuk oyunu gösterisi ile devam etti.

MİNİKLERDEN İŞARET DİLİYLE İSTİKLAL MARŞI

Çınar Anaokulu öğrencileri ise hazırladıkları 23 Nisan gösterileriyle izleyenlerden büyük alkış aldı. İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuyan minikler, ritim, dans ve jimnastik gösterileri ile yeteneklerini sergileme olanağı buldu.

Buca'da 23 Nisan'a Coşkulu Kutlama
Buca'da 23 Nisan'a Coşkulu Kutlama
Buca'da 23 Nisan'a Coşkulu Kutlama
Buca'da 23 Nisan'a Coşkulu Kutlama

YORUMLAR
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Balçova'da Masal Gibi 23 Nisan Şenliği Balçova'da Masal Gibi 23 Nisan Şenliği Başkan Kaplan, 'Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur' Başkan Kaplan, 'Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur'

Mustafa Kemal Atatürk, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Buca'da 23 Nisan'a Coşkulu Kutlama - Son Dakika


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