Buca'da Bir İş Yerinde Çıkan Yangın Panik Yarattı

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde yoğurt üretimi yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesi Göksu Mahallesi'nde yoğurt üretimi yapılan tek katlı bir iş yerinde saat 11.10 sıralarında yangın çıktı. Üretim alanından yükselen yoğun dumanı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 6 araç ve çok sayıda personelle olay yerine sevk edildi. Alevlere hızla müdahale eden ekipler, yangının büyümesini ve çevredeki binalara sıçramasını önlemek için yoğun bir çalışma yürüttü.

Daha etkin müdahale sağlamak amacıyla iş yerinin bazı bölümleri özel ekipmanlarla kontrollü şekilde kesilerek yangın noktalarına doğrudan müdahale imkanı oluşturuldu. Yaklaşık 30 dakika süren müdahalenin ardından yangın, çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.