Buca'da Bir İş Yerinde Çıkan Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buca'da Bir İş Yerinde Çıkan Yangın Panik Yarattı

27.02.2026 14:52  Güncelleme: 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir’in Buca ilçesinde yoğurt üretimi yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde yoğurt üretimi yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesi Göksu Mahallesi'nde yoğurt üretimi yapılan tek katlı bir iş yerinde saat 11.10 sıralarında yangın çıktı. Üretim alanından yükselen yoğun dumanı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 6 araç ve çok sayıda personelle olay yerine sevk edildi. Alevlere hızla müdahale eden ekipler, yangının büyümesini ve çevredeki binalara sıçramasını önlemek için yoğun bir çalışma yürüttü.

Daha etkin müdahale sağlamak amacıyla iş yerinin bazı bölümleri özel ekipmanlarla kontrollü şekilde kesilerek yangın noktalarına doğrudan müdahale imkanı oluşturuldu. Yaklaşık 30 dakika süren müdahalenin ardından yangın, çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

Kaynak: ANKA

İtfaiye, Ekonomi, İzmir, Yerel, Buca, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buca'da Bir İş Yerinde Çıkan Yangın Panik Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Uludağ’daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı Uludağ'daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı
Bakan Göktaş’tan çocuklarla duygulandıran “Kabe’de Hacılar“ paylaşımı Bakan Göktaş'tan çocuklarla duygulandıran "Kabe'de Hacılar" paylaşımı
Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım
Oyunculuğu bırakıp EYT’li olmuştu Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı
’’Hu Der Hacılar’’ dünyayı kasıp kavuruyor: ABD’li işçiler bile eşlik etti ''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti

17:05
“Futbolda bahis“ soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 17:19:59. #7.13#
SON DAKİKA: Buca'da Bir İş Yerinde Çıkan Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.