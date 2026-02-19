Buca'da Şüpheli Hayvan Ölümlerine İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buca'da Şüpheli Hayvan Ölümlerine İnceleme Başlatıldı

Buca\'da Şüpheli Hayvan Ölümlerine İnceleme Başlatıldı
19.02.2026 11:53  Güncelleme: 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca'da Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan şüpheli hayvan ölümleri sonrası Buca Belediyesi inceleme başlattı. Ölen hayvanlar toksikoloji analizi için laboratuvara gönderildi. Belediye Başkanı, hayvanlara zarar verenlerin hukuk önünde en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacağını belirtti.

(İZMİR) – Buca'da Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan şüpheli hayvan ölümleri üzerine inceleme başlatıldı. Buca Belediyesi ekipleri, olayın ardından Evka-1 bölgesine sevk edilirken, ölen hayvanlar toksikoloji analizi için laboratuvara gönderildi.

Buca Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası ekipler vakit kaybetmeden sahaya yönlendirildi. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte bölgede inceleme yapan Buca Belediyesi ekipleri, ölü hayvanları ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne gönderdi. Enstitüde yapılacak toksikoloji analizleriyle zehirlenme ihtimalinin araştırılacağı, elde edilecek sonuçlara göre emniyet birimleriyle koordineli biçimde sorumluların tespiti için gerekli adımların atılacağı bildirildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüreğimizi yakan bu görüntüler kabul edilemez. Sokaktaki can dostlarımızın hayatına kasteden kim varsa, hukuk önünde en ağır cezayı alması için sürecin bizzat takipçisi olacağım. Buca'da hiçbir canlı sahipsiz değildir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sosyal medyada yer alan iddialarda, Evka-1 bölgesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde karga, martı, kedi ve köpeklerin de aralarında bulunduğu çok sayıda hayvanın bilinçli şekilde zehirlenerek öldürüldüğü öne sürüldü. Vatandaşlar, sorumluların bulunması ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti. Bunun üzerine Buca Belediyesi'nin gerekli işlemleri başlattığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Mahallesi, Buca Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, İnceleme, Hukuk, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buca'da Şüpheli Hayvan Ölümlerine İnceleme Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Destici: PKK’nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz
Market alışverişlerinde yeni dönem 50 bin ürün fiyatı tek tıkla cepte Market alışverişlerinde yeni dönem! 50 bin ürün fiyatı tek tıkla cepte
Yakışıklı oyuncu Feyza Civelek’in partneri oldu: Yorumlar peş peşe geldi Yakışıklı oyuncu Feyza Civelek'in partneri oldu: Yorumlar peş peşe geldi
Hayatını kaybettiği iddia edilen BAE lideri Al Nahyan, günler sonra ortaya çıktı Hayatını kaybettiği iddia edilen BAE lideri Al Nahyan, günler sonra ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Görüntü İran’dan Onlarca kişi Hamaney için Türkçe slogan attı Görüntü İran'dan! Onlarca kişi Hamaney için Türkçe slogan attı

13:43
Prens Andrew’in geçmişi hayli karanlık 17 yaşındayken istismar etmiş
Prens Andrew'in geçmişi hayli karanlık! 17 yaşındayken istismar etmiş
13:15
Dünya şokta Prens Andrew gözaltına alındı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
13:00
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu
12:58
DEM’li Meral Danış Beştaş’ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
11:44
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 14:03:04. #7.11#
SON DAKİKA: Buca'da Şüpheli Hayvan Ölümlerine İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.