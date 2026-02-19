Buca\'da Şüpheli Hayvan Ölümlerine İnceleme Başlatıldı

(İZMİR) – Buca'da Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan şüpheli hayvan ölümleri üzerine inceleme başlatıldı. Buca Belediyesi ekipleri, olayın ardından Evka-1 bölgesine sevk edilirken, ölen hayvanlar toksikoloji analizi için laboratuvara gönderildi.

Buca Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası ekipler vakit kaybetmeden sahaya yönlendirildi. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte bölgede inceleme yapan Buca Belediyesi ekipleri, ölü hayvanları ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne gönderdi. Enstitüde yapılacak toksikoloji analizleriyle zehirlenme ihtimalinin araştırılacağı, elde edilecek sonuçlara göre emniyet birimleriyle koordineli biçimde sorumluların tespiti için gerekli adımların atılacağı bildirildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüreğimizi yakan bu görüntüler kabul edilemez. Sokaktaki can dostlarımızın hayatına kasteden kim varsa, hukuk önünde en ağır cezayı alması için sürecin bizzat takipçisi olacağım. Buca'da hiçbir canlı sahipsiz değildir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sosyal medyada yer alan iddialarda, Evka-1 bölgesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde karga, martı, kedi ve köpeklerin de aralarında bulunduğu çok sayıda hayvanın bilinçli şekilde zehirlenerek öldürüldüğü öne sürüldü. Vatandaşlar, sorumluların bulunması ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti. Bunun üzerine Buca Belediyesi'nin gerekli işlemleri başlattığı bildirildi.