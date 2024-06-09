Buca Metrosu'nda Ağaçlar Koruma Altına Alınıyor

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Buca Metrosu'nda çalışmalar hızla sürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İstasyonu'nun yapım çalışmaları nedeniyle Doğuş Caddesi üzerindeki ağaçlar koruma altına alınacak. Yerlerinden özel yöntemlerle alınacak ağaçlar Büyükşehir Belediyesi'ne ait fidanlıklarda bakılacak. Sökülen ağaçların bir kısmı kentteki yeşil alanlara, bir kısmı ise inşaat tamamlandığında eski yerlerine dikilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla yapımını sürdürdüğü, Üçyol-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında 13,5 kilometrelik hatta hizmet verecek Buca Metrosu'nda 4 tünel açma makinesi (TBM) ile kazılar son hızıyla devam ediyor. Tünel kazılarının başlayabilmesi ve istasyonların inşa edilebilmesi için şantiye alanındaki ağaçlar koruma altına alınıyor. Daha önce General Asım Gündüz İstasyonu bölgesindeki Şelale Parkı ve Hasanağa Bahçesi İstasyonu bölgesinde yer alan Atatürk Parkı'ndaki ağaçları budayarak taşıyan Büyükşehir ekipleri, çalışmaların başlayacağı Dokuz Eylül Üniversitesi İstasyonu bölgesindeki yeşil alanı korumaya alacak. Bu kapsamda Doğuş Caddesi üzerinde bulunan ağaçlar yerlerinden özel yöntemlerle çıkarılacak. Ağaçlar Büyükşehir Belediyesi'ne ait fidanlıklara götürülerek bakıma alınacak. Sökülen ağaçların bir kısmı kentteki yeşil alanlara, bir kısmı ise inşaat tamamlandığında eski yerlerine dikilecek.

Günlük 400 bin yolcu

Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarının bulunduğu Buca Metrosu, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan mevcut metro hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile Şirinyer'de entegre olacak. Bu hat üzerinde tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Yapımı süren Buca Metrosu'nun araçlarla birlikte 765 milyon euroya tamamlanması öngörülüyor. Hat işletmeye açıldığında günlük yolcu sayısının 400 bin olması bekleniyor. - İZMİR