Buca Onat Tüneli İnşaatı İçin Taşınmazlar Satın Alınacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Buca Onat Tüneli İnşaatı İçin Taşınmazlar Satın Alınacak

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile uygun bulunan karara göre, Buca Onat Tüneli inşaatı sırasında can ve mal güvenliğinin sağlanması ve herhangi bir mağduriyet oluşmaması amacıyla bazı taşınmazlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınacak.

09.09.2024 22:55  Güncelleme: 01:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile uygun bulunan karara göre, Buca Onat Tüneli inşaatı sırasında can ve mal güvenliğinin sağlanması ve herhangi bir mağduriyet oluşmaması amacıyla bazı taşınmazlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı meclis toplantısının birinci birleşimi, Meclis Başkan Vekili Altan İnanç yönetiminde yapıldı. Mecliste, Buca ve Bornova'yı birbirine bağlayacak İzmir'in en uzun karayolu tüneli olması planlanan Buca Onat Tüneli konusu gündeme geldi. Oy çokluğu ile uygun bulunan karar gereği, tünelin yapımı sırasında can ve mal güvenliğinin sağlanması, herhangi bir mağduriyet oluşmaması amacıyla tünel üstü ve etkileşim alanı içerisinde tehlikeli olduğu belirtilen ve belirtilecek taşınmazlar, Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenecek bedeller üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce satın alınacak.

" 9 Eylül, İzmir demek"

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde gerçekleştirilen meclis toplantısında, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün önemine ilişkin konuşan İnanç, "9 Eylül, İzmir demek. Kuruluşun ve kurtuluşun kentinde bu büyük onuru birlikte yaşıyoruz. 9 Eylül'ün 102. yılındayız. Hasan Tahsin'in İzmir'de çaktığı kıvılcım, Anadolu'da büyük bir isyan ateşine dönüştü. 9 Eylül günü de İzmir'de düşmanları temizleyerek kurtuluşu sağladığımız gün oldu. 10 Eylül günü Ata'mız, Muzaffer Komutan olarak İzmir'e girdi" diyerek 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu kutladı.

Buca Onat Tüneli İnşaatı İçin Taşınmazlar Satın Alınacak
Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Ekonomi, Güncel, Yerel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buca Onat Tüneli İnşaatı İçin Taşınmazlar Satın Alınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 02:12:48. #1.13#
SON DAKİKA: Buca Onat Tüneli İnşaatı İçin Taşınmazlar Satın Alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement