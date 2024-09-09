Buca Onat Tüneli İnşaatı İçin Taşınmazlar Satın Alınacak

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Gelini evden çıkarmak için toplanmışlardı, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile uygun bulunan karara göre, Buca Onat Tüneli inşaatı sırasında can ve mal güvenliğinin sağlanması ve herhangi bir mağduriyet oluşmaması amacıyla bazı taşınmazlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı meclis toplantısının birinci birleşimi, Meclis Başkan Vekili Altan İnanç yönetiminde yapıldı. Mecliste, Buca ve Bornova'yı birbirine bağlayacak İzmir'in en uzun karayolu tüneli olması planlanan Buca Onat Tüneli konusu gündeme geldi. Oy çokluğu ile uygun bulunan karar gereği, tünelin yapımı sırasında can ve mal güvenliğinin sağlanması, herhangi bir mağduriyet oluşmaması amacıyla tünel üstü ve etkileşim alanı içerisinde tehlikeli olduğu belirtilen ve belirtilecek taşınmazlar, Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenecek bedeller üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce satın alınacak.

" 9 Eylül, İzmir demek"

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde gerçekleştirilen meclis toplantısında, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün önemine ilişkin konuşan İnanç, "9 Eylül, İzmir demek. Kuruluşun ve kurtuluşun kentinde bu büyük onuru birlikte yaşıyoruz. 9 Eylül'ün 102. yılındayız. Hasan Tahsin'in İzmir'de çaktığı kıvılcım, Anadolu'da büyük bir isyan ateşine dönüştü. 9 Eylül günü de İzmir'de düşmanları temizleyerek kurtuluşu sağladığımız gün oldu. 10 Eylül günü Ata'mız, Muzaffer Komutan olarak İzmir'e girdi" diyerek 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu kutladı.