Buca ve Karşıyaka belediyelerinde memurlar iş bırakma eyleminde
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buca ve Karşıyaka belediyelerinde memurlar iş bırakma eyleminde

Buca ve Karşıyaka belediyelerinde memurlar iş bırakma eyleminde
24.04.2026 13:47  Güncelleme: 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca ve Karşıyaka belediyelerinde görevli memurlar, toplu iş sözleşmesinden doğan sosyal denge tazminatı ve benzeri haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

Buca ve Karşıyaka belediyelerinde görevli memurlar, toplu iş sözleşmesinden doğan sosyal denge tazminatı ve benzeri haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı. Sendika temsilcileri, Karşıyaka'da sözleşmenin askıya alınmasına ve Buca'da kişi başı ortalama 270 bin lira alacağın ödenmemesine tepki göstererek, sonuç alınamaması halinde eylemlerin parti il binasına taşınacağını bildirdi.

Tüm Bel-Sen ve Birlik Yerel-Sen öncülüğünde Buca ve Karşıyaka belediyeleri önünde toplanan memurlar, üretimden doğan haklarını kullanarak eylem yaptı. Basın açıklamalarına katılan sendika temsilcileri, belediye başkanlarına toplu iş sözleşmelerine attıkları imzaların arkasında durmaları yönünde çağrıda bulundu. Özellikle Buca'da memurların geriye dönük ortalama 270 bin lira alacağı olduğu vurgulanırken, Karşıyaka'da ise mevcut sözleşmenin askıya alınması nedeniyle eylemler sürüyor.

Sözleşmeye sahip çıkın çağrısı

Sendika Genel Örgütlenme Sekreteri Bülent Türkmen, yönetimlerin memurların itirazlarını duymazdan geldiğini ifade etti. Türkmen, "Kısa ve net olarak ortada imzalanmış toplu sözleşmeler var. Talebimiz, başkanların imza attıkları sözleşmelere sahip çıkmasıdır. Emekçilerin haklarının gasp edilmesine yönelik bu müdahaleyi hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Tek taraflı olarak toplu sözleşmeyi ortadan kaldırmak, sendikal hak ve özgürlüklere karşı da bir müdahaledir. Başkanları karşılıklı imzalanan sözleşmelerin gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz" dedi.

Hakların geriye götürülmesi kabul edilemez

Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, kazanılmış hakların geriye alınmasının yasal ve ahlaki olmadığını dile getirdi. Bozat, "Buca ve Karşıyaka belediyelerinde yaşanan bu süreç, tüm belediye çalışanlarını yakından ilgilendirmektedir. Toplu sözleşme masada biten bir onurdur, bir haktır. Atılan imzanın arkasında durulması erdemdir. Sosyal denge tazminatlarının kesilmesi, kazanılmış hakların geriye götürülmeye çalışılması kabul edilebilir bir durum değildir. İş barışını bozmayın, çalışanların alın terinin karşılığını zamanında ve eksiksiz ödeyin" diye konuştu.

Tek taraflı iptale tepki

Tüm Bel-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, toplu sözleşmelerin birkaç kişinin kararına bırakılamayacağının altını çizdi. Filiz, "Belediye önlerinde eylemler düzenliyoruz. Karşıyaka'da sözleşme askıya alındı, Buca'da ise imza altına aldığımız sözleşmemiz geri çekildi. Buca'da her memurun ortalama 270 bin lira alacağı bulunuyor. Bunu asla kabul etmiyoruz. İmza altına alınan toplu sözleşme tek taraflı olarak asla geri çekilemez. Toplu sözleşmelerimizin birkaç kişinin vereceği kararla ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. Her türlü demokratik, meşru ve hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Eylemler il binasına taşınacak

Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar ise krizin faturasının emekçilere kesilemeyeceğini belirtti. Bekar, "Bu uygulamanın emeğe, alın terine ve hukuka açıkça bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. Belediyelerde bir kriz varsa, bunun sorumlusu memur emekçileri değildir. Sosyal denge tazminatlarımızın ve içerideki alacaklarımızın bir an önce eksiksiz olarak ödenmesini talep ediyoruz. Haksız uygulamalardan geri adım atılmazsa mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sonuç alınamaması durumunda eylemlerimizi Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Binası önünde devam ettireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Basın açıklamasının ardından Buca Belediyesi memurları oturma eylemi gerçekleştirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Karşıyaka, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buca ve Karşıyaka belediyelerinde memurlar iş bırakma eyleminde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 14:20:35.
SON DAKİKA: Buca ve Karşıyaka belediyelerinde memurlar iş bırakma eyleminde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.