Bucak\'ta Bıçaklı Kavga: İki Öğrenci Yaralandı

Haber: Muhammet Fatih BAŞÇI

(BURDUR)- Burdur'un Bucak ilçesinde iki genç kız arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan iki öğrenci bıçaklandı. Yaralanmaya sebebiyet veren kız öğrenci tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan Yaşam Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, A.S. (18) ile İ.K. (18) isimli iki kız öğrenci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan B.V.D. (18) ve A.C.C. (16) isimli iki kız öğrenci, A.S. tarafından vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli A.S. ise polis ekipleri tarafından suç aleti ile yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.