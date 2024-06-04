Bucak\'ta Gökhan Tombak cinayeti davası ertelendi

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(BURDUR) - Burdur'un Bucak ilçesinde 1 Aralık 2022 tarihinde evinin önünde öldürülen Gökhan Tombak cinayeti davasının beşinci duruşmasında, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, davayı erteledi.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyünde Gökhan Tombak, 1 Aralık 2022 günü evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle öldürülmüştü. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında gözaltına alınan 6 şüpheliden Hasan U. (56) ve Emrah T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Bir süre cezaevinde kalan iki şüpheli yeterli delil olmadığı için adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Olayla ilgili süren davanın beşinci duruşması bugün Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Hasan U. (56), Emrah T. (28), Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Selahattin A. (47), Muhammet A. (22), Gökhan Tombak'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"Tutuklanmalarını istiyorum"

Mahkemede konuşan Gökhan Tombak'ın babası Kemal Tombak, "Sanıklar hakkında yeterli delil olmasına rağmen tutuksuz yargılanmalarını kabul etmiyorum. Sanıkların tutuklanmasını talep ediyorum" dedi. Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak ise mahkemede, "Bütün delillerimiz var. Buna rağmen sanıklar ellerini kollarını sallayarak çok rahat bir şekilde geziyorlar. Tutuklanmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı. Gökhan Tombak'ın kardeşi Gürel Tombak ise mahkeme heyetine baskı olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Musa Talih, "Bu konuda içiniz rahat olsun. Mahkeme heyeti objektif, bağımsız ve tarafsızdır" dedi.

Taraf avukatlarının olayla ilgili yeni tanıkların dinlenmesi ve Müge Anlı'nın programında çekilip yayınlanmayan görüntülerin istenilmesi talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

"Ölenin hiçbir hakkı yok"

Mahkeme çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak, "Delillerimiz olmasına rağmen sanıklar hala tutuklanmıyor. Adalet yok, ölenin hiçbir hakkı yok. Kalanın çocukları var ama ölenin çocukları yok" dedi.