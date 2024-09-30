Bucak\'ta Otobüs Kaza Yaptı: 8 Yaralı

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(BURDUR) - Burdur'un Bucak ilçesinde tırın dorsesine çarpan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Burdur'un Bucak ilçesinde Isparta- Antalya karayolunun Çopanpınar köyü yakınlarında, Temel B. idaresindeki 07 BIN 659 plakalı yolcu otobüsü, Bahri Berk A. idaresindeki 32 LT 363 plakalı tırın dorsesine çarparak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirmelere göre otobüs sürücüsü ile birlikte 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.