Buğdaycılar pazarında asfalt çalışması - Son Dakika
Üye Girişi

Buğdaycılar pazarında asfalt çalışması

09.06.2022 15:19
Buğdaycılar pazarında asfalt çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, buğdaycılar pazarında asfalt öncesi hazırlık çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, buğdaycılar pazarında asfalt öncesi hazırlık çalışması yaptı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Adıyaman'ın her köşesinde sürdürdükleri çalışmaları meslek gruplarının bulunduğu sitelerde de yaptıklarını söyleyerek, buğdaycılar pazarının içinde devam eden asfalt çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak sorunu ortadan kaldırmayı amaçladıklarını dile getirdi. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden pazar esnafı ise yolların yenilenecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Buğdaycılar pazarında asfalt çalışması
Buğdaycılar pazarında asfalt çalışması

YORUMLAR
500
Milletvekili Tutdere'den gübre ve mazot açıklaması Milletvekili Tutdere'den gübre ve mazot açıklaması Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buğdaycılar pazarında asfalt çalışması - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:14 Her an imzalar atılabilir! İşte Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı
15:12 Sevgilisine tecavüz edip, nehre atmışlardı! Hasan'ın cesedi 77 gün sonra bulundu
15:07 Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Alevi" özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi
14:55 İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hapsi istendi
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:33 Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 15:25:33. #1.11#
SON DAKİKA: Buğdaycılar pazarında asfalt çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement