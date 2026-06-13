Başkan Erol LGS heyecanında velileri yalnız bırakmadı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Zafer Ortaokulu'nda LGS'ye giren öğrencilerin velileriyle bir araya gelerek sınav heyecanına ortak oldu, ailelere moral verip başarı dileklerini iletti.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Zafer Ortaokulu'nda sınava giren öğrencilerin velileriyle bir araya gelerek sınav heyecanını paylaştı. Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katıldığı LGS kapsamında Buharkent'te de öğrenciler geleceğe dair önemli bir sınav maratonuna girerken, Zafer Ortaokulu'nda sınav heyecanı yaşandı. Öğrenciler sınıflarda ter dökerken, okul bahçesinde ve çevresinde bekleyen veliler de sınav süresince heyecanlı anlar yaşadı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, sınav boyunca okul önünde bekleyen velileri ziyaret ederek sohbet etti ve ailelere moral verdi. Öğrencilerin emeklerinin karşılığını almasını temenni eden Başkan Erol, velilerin heyecanına da ortak oldu. Ziyaretten memnuniyet duyan veliler ise Başkan Erol'a ilgisinden dolayı teşekkür ederek, bu anlamlı desteğin kendilerine moral verdiğini ifade etti.

Başkan Erol yaptığı değerlendirmede, "Bugün çocuklarımız uzun süredir hazırlandıkları önemli bir sınava girdiler. En az öğrencilerimiz kadar ailelerimiz de büyük bir heyecan yaşadı. Bizler de bu heyecana ortak olmak, velilerimize moral vermek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Sınava giren tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN