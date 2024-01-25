Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Zeybek Kursunda Kursiyerlerle Birlikte Oynadı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, zeybek çalışmalarını izlemek için gittiği kursta, kursiyerlerin isteğini kırmayarak, onlarla birlikte zeybek oynadı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde açılan zeybek kursunda eğitimler aralıksız devam ediyor. Yoğun katılımla devam eden zeybek kursu renkli anlara sahne olurken, kursiyerler de Ege Bölgesi'nin önemli oyunlarından zeybeği öğreniyor. Bu çerçevede zeybek eğitimi alan kursiyerleri ziyaret eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, eğitimleri ilgiyle izledi. Bu esnada kursiyerlerin samimi isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Erol, ceketini çıkarıp, kolları sıvayarak onlarla birlikte zeybek oynadı. Kursiyerlerle bir araya gelerek eğlenceli anlar yaşayan Başkan Erol, zeybek kültürünün önemine vurgu yaparak, "Bu akşam değerli kursiyerlerimizin zeybek çalışmasını izlemek için bir araya geldik. Kursiyerler, özverili çalışmalarıyla bu kültürün yaşatılması için önemli bir rol oynuyor. Zeybek çalışmalarının her aşamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Erol'un kursiyerlerle birlikte sergilediği enerjik zeybek performansı, katılımcılardan büyük alkış aldı. - AYDIN