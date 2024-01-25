 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Zeybek Kursunda Kursiyerlerle Birlikte Oynadı - Son Dakika
Üye Girişi

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Zeybek Kursunda Kursiyerlerle Birlikte Oynadı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, zeybek kursunda kursiyerlerin isteğini kırmayarak onlarla birlikte zeybek oynadı. Başkan Erol, zeybek kültürünün önemine vurgu yaparak kursiyerlere teşekkür etti.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Zeybek Kursunda Kursiyerlerle Birlikte Oynadı
25.01.2024 - 11:07,  Güncelleme: 11:11
Abone Ol

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, zeybek çalışmalarını izlemek için gittiği kursta, kursiyerlerin isteğini kırmayarak, onlarla birlikte zeybek oynadı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde açılan zeybek kursunda eğitimler aralıksız devam ediyor. Yoğun katılımla devam eden zeybek kursu renkli anlara sahne olurken, kursiyerler de Ege Bölgesi'nin önemli oyunlarından zeybeği öğreniyor. Bu çerçevede zeybek eğitimi alan kursiyerleri ziyaret eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, eğitimleri ilgiyle izledi. Bu esnada kursiyerlerin samimi isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Erol, ceketini çıkarıp, kolları sıvayarak onlarla birlikte zeybek oynadı. Kursiyerlerle bir araya gelerek eğlenceli anlar yaşayan Başkan Erol, zeybek kültürünün önemine vurgu yaparak, "Bu akşam değerli kursiyerlerimizin zeybek çalışmasını izlemek için bir araya geldik. Kursiyerler, özverili çalışmalarıyla bu kültürün yaşatılması için önemli bir rol oynuyor. Zeybek çalışmalarının her aşamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Erol'un kursiyerlerle birlikte sergilediği enerjik zeybek performansı, katılımcılardan büyük alkış aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Erol, Buharkent, Aydın, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Zeybek Kursunda Kursiyerlerle Birlikte Oynadı - Son Dakika


13:30
Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti
13:21
Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:03
Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş
13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası

Son Dakika
13:30 Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti
13:21 Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:03 Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:46:09. #1.13#
SON DAKİKA: Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Zeybek Kursunda Kursiyerlerle Birlikte Oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement