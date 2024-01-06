 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Buharkent Belediyesi Yeni Pazar Yeri ve Kent Meydanı İçin İlk Kazmayı Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Buharkent Belediyesi Yeni Pazar Yeri ve Kent Meydanı İçin İlk Kazmayı Vurdu

Buharkent Belediyesi, 2 bin 500 metrekarelik alana sahip modern katlı yeni pazar yeri ve kent meydanı için ilk kazmayı vurdu. Başkan Mehmet Erol, projenin Buharkent'in ekonomisi ve sosyal hayatını güçlendireceğini belirtti. İnşaat çalışmalarının bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Buharkent Belediyesi Yeni Pazar Yeri ve Kent Meydanı İçin İlk Kazmayı Vurdu
06.01.2024 - 15:57,
Abone Ol

Buharkent Belediyesi tarafından 3 kattan oluşan 2 bin 500 metrekarelik alan üzerine oturan 7 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip modern katlı yeni pazar yeri ve kent meydanı için dualar eşliğinde ilk kazma vuruldu.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, kente vizyon katacak yeni projeleri birbiri ardına hayata geçirmeye devam ediyor. Buharkent Belediyesi tarafından projelendirilen ve geçtiğimiz aylarda tamamlanan kent müzesi ve toplu konut projesi ile aynı tarihlerde projelendirilmesine rağmen belediye meclisine takılan pazaryeri ve kent meydanı projesinde ilk kazma vuruldu. Duyduğu heyecanı dile getiren Başkan Erol: "Bugün, heyecanla ve büyük bir mutlulukla, pazar yerimizin temelini atmanın gururunu yaşıyoruz. Buharkent pazar yerimiz, Buharkent'in geleceği için önemli bir yatırımdır. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, Buharkent'in ekonomisi ve sosyal hayatı daha da güçlenecektir. Pazar yerimiz ile birlikte kent meydanımız da yapılacak projelerimiz arasında yer almaktadır. Projemiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

8. ihalede inşaata başlanabildi

Buharkent'te yapılması planlanan ve 8. kez ihaleye çıkılan Buharkent Pazar Yeri için yüklenici firma ile imzaların atılmasının ardından Başkan Erol, Belediye Meclis Üyeleri, vatandaşlar ve yüklenici firma yetkilisi Kıyasettin Demir ile birlikte ilk kazmayı vurdu. Başkan Erol, pazaryeri inşaatının an itibari ile başladığını ifade ederek: "Bugün, heyecanla ve büyük bir mutlulukla, pazar yerimizin temelini atmanın gururunu yaşıyoruz. Buharkent pazar yerimiz, Buharkent'in geleceği için önemli bir yatırımdır. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, Buharkent'in ekonomisi ve sosyal hayatı daha da güçlenecektir. Pazar yerimiz ile birlikte kent meydanımız da yapılacak projelerimiz arasında yer almaktadır. İnşaat çalışmalarına bugün itibari ile başlandı. Proje bir yıl içerisinde tamamlanacak. Bu önemli projenin ilçemize ve hemşerilerimize kazandıracağı değerlerden dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz. Proje, esnaflarımıza modern ve hijyenik bir çalışma ortamı sunacaktır. İlçemize yeni bir cazibe merkezi kazandıracaktır. Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacaktır. Bu önemli projenin ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi

"Muhalefet izin vermedi"

Başkan Erol: "Bu proje, 2014 seçimlerinde vaat ettiğimiz bir projeydi. Buharkent Merkez 2324 parselde kayıtlı 2 bin 553 metrekare alana sahip eski İstiklal İlkokulunun arsası belediyemize devroldu. Onun karşılığında da Milli Eğitim Müdürlüğüne 24 derslikli Anadolu Lisesi yaptık. Tabii ki 2019 yılı seçimlerinden önce de inşaata başlamak amacıyla borçlanma için belediye meclisimize başvurmuştuk. Ancak salt çoğunluğumuz olmadığı için muhalefetten destek alamadık ve maalesef proje kaldı. Proje engellendi. 2019 sonrasında da okul ve pazaryeri için borçlanmaya yine engel olmak istediler ve ret oyu kullandılar. Ama bu sefer sayıları yeterli olmadığı için projeyi onaylattık. 6 milyon TL borçlanma ile 5 sene önce yapılacak bir projeyi biz 5 sene gecikmeli başladık. O dönemde 6 milyon TL iken şu an yaklaşık 80 milyonluk bir maliyet söz konusu oldu. Dolayısıyla belediyemiz bütçesine maalesef böyle bir ekstra yük ortaya çıkmış oldu"

"Muhalefet amacına ulaşamadı"

Muhalefetin amacına ulaşamadığını ifade ederek konuşmasını sürdüren Başkan Erol: "Buharkent'te muhalefet amacına ulaşamadı. Mecliste çoğunluğu sağlamamızın ardından aldığımız kararla birlikte sonuçta biz pazar yeri inşaatına başladık. 3 kattan oluşan 2 bin 500 metrekarelik alan üzerine oturan 7 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip modern katlı yeni pazar yerinde, daha geniş ve modern tezgahlar, alışveriş için daha rahat alanlar, otopark ve sosyal donatılar yer alacak. Bu proje ile ilçe halkımıza çok modern bir pazar yeri sağlamış olacağız ve vatandaşlarımız güzel bir pazar yerinde alışveriş yapmış olacaklar. Şu anki pazarın kurulduğu meydanı da düzenleyerek son derece modern bir kent meydanı peyzajını yapma imkanımız olacak. O yüzden birbirini takip eden 2 proje olacak. Çalışmalar tamamlandığında, ilçemiz için önemli bir ihtiyacı karşılamış olacağız. Tekrardan hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Yapılan konuşmalarda Başkan Erol ve projede emeği geçen herkese teşekkür edildi. Konuşmaların ardından iş makinasının kumandasına geçen Başkan Erol proje çalışmasını başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Erol, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buharkent Belediyesi Yeni Pazar Yeri ve Kent Meydanı İçin İlk Kazmayı Vurdu - Son Dakika


16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34
Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29
Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu 'Skolyoz hastalığı tarih oldu' diyerek mucize ameliyatı anlattı Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu "Skolyoz hastalığı tarih oldu" diyerek mucize ameliyatı anlattı
15:02
Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu

Son Dakika
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34 Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29 İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49 Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 16:50:43. #1.11#
SON DAKİKA: Buharkent Belediyesi Yeni Pazar Yeri ve Kent Meydanı İçin İlk Kazmayı Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement