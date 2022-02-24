Buharkent Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor - Son Dakika
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Buharkent Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor

24.02.2022 10:05
Buharkent Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Gençlik Merkezi için yapım çalışmaları başlarken, Belediye Başkanı Mehmet Erol inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Gençlik Merkezi için yapım çalışmaları başlarken, Belediye Başkanı Mehmet Erol inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un talebi doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile ilçeye kazandırılan Gençlik Merkezi için çalışmalar başladı. İnşaat bedelinin bir kısmının Buharkent Belediyesi tarafından karşılanan merkezin yer teslimi yapılırken, inşaatın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "6 ay gibi kısa bir sürede burayı tamamlayarak Ağustos ayına yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Verdiği sözler arasında olan Gençlik Merkezi'nin yapım çalışmalarının başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Erol, "Spor yatırımları kapsamında Gençlik Spor Bakanımız ile görüşüp böyle bir talebimiz olduğunu iletmiştik. Bakanımızın desteği ile talebimiz yerini buldu. Gençlik Merkezimizin bir kısmını biz karşılayacağız, inşaatımız başladı. İlçemizde böyle bir alana ihtiyaç vardı. Gençlerimize önem veriyoruz. Bu merkezimiz tamamlandıktan sonra birçok etkinlikler yapılacak. Halk eğitim kursları da burada yapılacak. Millet Bahçemize de çok yakın bir mesafede olacak. Kamilpaşa Mahallesi'nde merkezimizin ihalesi ve yer teslimi yapıldı. İnşaatımız başladı. İnşallah 6 ay içerisinde burayı tamamlayarak Ağustos ayında hizmete açacağız. Güzel bir tesisi ilçemize kazandıracağız" dedi. - AYDIN

Buharkent Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor
Buharkent Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor

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Mehmet Erol, Buharkent, gençlik, İnşaat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buharkent Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor - Son Dakika


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