Buharkent modern pazar yerine kavuşuyor

AYDIN - Buharkent Belediyesi tarafından 3 kattan oluşan 2 bin 500 metrekarelik alan üzerine oturan 7 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip modern katlı yeni pazar yeri ve kent meydanı için dualar eşliğinde ilk kazma vuruldu.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, kente vizyon katacak yeni projeleri birbiri ardına hayata geçirmeye devam ediyor. Buharkent Belediyesi tarafından projelendirilen ve geçtiğimiz aylarda tamamlanan kent müzesi ve toplu konut projesi ile aynı tarihlerde projelendirilmesine rağmen belediye meclisine takılan pazaryeri ve kent meydanı projesinde ilk kazma vuruldu. Duyduğu heyecanı dile getiren Başkan Erol: "Bugün, heyecanla ve büyük bir mutlulukla, pazar yerimizin temelini atmanın gururunu yaşıyoruz. Buharkent pazar yerimiz, Buharkent'in geleceği için önemli bir yatırımdır. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, Buharkent'in ekonomisi ve sosyal hayatı daha da güçlenecektir. Pazar yerimiz ile birlikte kent meydanımız da yapılacak projelerimiz arasında yer almaktadır. Projemiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

8. ihalede inşaata başlanabildi

Buharkent'te yapılması planlanan ve 8. kez ihaleye çıkılan Buharkent Pazar Yeri için yüklenici firma ile imzaların atılmasının ardından Başkan Erol, Belediye Meclis Üyeleri, vatandaşlar ve yüklenici firma yetkilisi Kıyasettin Demir ile birlikte ilk kazmayı vurdu. Başkan Erol, pazaryeri inşaatının an itibari ile başladığını ifade ederek: "Bugün, heyecanla ve büyük bir mutlulukla, pazar yerimizin temelini atmanın gururunu yaşıyoruz. Buharkent pazar yerimiz, Buharkent'in geleceği için önemli bir yatırımdır. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, Buharkent'in ekonomisi ve sosyal hayatı daha da güçlenecektir. Pazar yerimiz ile birlikte kent meydanımız da yapılacak projelerimiz arasında yer almaktadır. İnşaat çalışmalarına bugün itibari ile başlandı. Proje bir yıl içerisinde tamamlanacak. Bu önemli projenin ilçemize ve hemşerilerimize kazandıracağı değerlerden dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz. Proje, esnaflarımıza modern ve hijyenik bir çalışma ortamı sunacaktır. İlçemize yeni bir cazibe merkezi kazandıracaktır. Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacaktır. Bu önemli projenin ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi

"Muhalefet izin vermedi"

Başkan Erol: "Bu proje, 2014 seçimlerinde vaat ettiğimiz bir projeydi. Buharkent Merkez 2324 parselde kayıtlı 2 bin 553 metrekare alana sahip eski İstiklal İlkokulunun arsası belediyemize devroldu. Onun karşılığında da Milli Eğitim Müdürlüğüne 24 derslikli Anadolu Lisesi yaptık. Tabii ki 2019 yılı seçimlerinden önce de inşaata başlamak amacıyla borçlanma için belediye meclisimize başvurmuştuk. Ancak salt çoğunluğumuz olmadığı için muhalefetten destek alamadık ve maalesef proje kaldı. Proje engellendi. 2019 sonrasında da okul ve pazaryeri için borçlanmaya yine engel olmak istediler ve ret oyu kullandılar. Ama bu sefer sayıları yeterli olmadığı için projeyi onaylattık. 6 milyon TL borçlanma ile 5 sene önce yapılacak bir projeyi biz 5 sene gecikmeli başladık. O dönemde 6 milyon TL iken şu an yaklaşık 80 milyonluk bir maliyet söz konusu oldu. Dolayısıyla belediyemiz bütçesine maalesef böyle bir ekstra yük ortaya çıkmış oldu"

"Muhalefet amacına ulaşamadı"

Muhalefetin amacına ulaşamadığını ifade ederek konuşmasını sürdüren Başkan Erol: "Buharkent'te muhalefet amacına ulaşamadı. Mecliste çoğunluğu sağlamamızın ardından aldığımız kararla birlikte sonuçta biz pazar yeri inşaatına başladık. 3 kattan oluşan 2 bin 500 metrekarelik alan üzerine oturan 7 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip modern katlı yeni pazar yerinde, daha geniş ve modern tezgahlar, alışveriş için daha rahat alanlar, otopark ve sosyal donatılar yer alacak. Bu proje ile ilçe halkımıza çok modern bir pazar yeri sağlamış olacağız ve vatandaşlarımız güzel bir pazar yerinde alışveriş yapmış olacaklar. Şu anki pazarın kurulduğu meydanı da düzenleyerek son derece modern bir kent meydanı peyzajını yapma imkanımız olacak. O yüzden birbirini takip eden 2 proje olacak. Çalışmalar tamamlandığında, ilçemiz için önemli bir ihtiyacı karşılamış olacağız. Tekrardan hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Yapılan konuşmalarda Başkan Erol ve projede emeği geçen herkese teşekkür edildi. Konuşmaların ardından iş makinasının kumandasına geçen Başkan Erol proje çalışmasını başlattı.