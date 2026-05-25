Buharkent Belediyesi\'nden bayramda sosyal tesislerde geçici düzenleme

Buharkent Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal tesis işletmelerinde geçici düzenlemeye gidildi. Buharkent Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisler başta olmak üzere Gelenbe Mesire Alanı, Sanayi Kafe ve 15 Temmuz Millet Bahçesi Kafeterya işletmeleri, 26 Mayıs 2026 Salı günü (arefe günü) öğleden sonra hizmete ara verecek. Söz konusu tesislerin 29 Mayıs 2026 Cuma günü yeniden vatandaşların hizmetine açılacağı bildirildi. Belediye, tüm hemşehrilerine huzurlu, sağlıklı ve bereketli bayramlar diledi. - AYDIN