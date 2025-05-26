Buharkent’te Evde Nüfus Hizmeti

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından sağlık sorunları veya engeli nedeniyle daireye gelemeyen vatandaşlara evlerinde nüfus hizmeti veriliyor.

Türkiye genelinde yürütülen çalışmayla özellikle yaşlı, engelli veya yatağa bağımlı vatandaşların kimlik yenileme, adres beyanı ve benzeri işlemlerinin kolaylaştırılması için Nüfus Müdürlükleri evlerde nüfus hizmetini veriyor. Buharkent ilçesinde de sürdürülen çalışmalar kapsamında dairede hizmet alacak durumda olmayan vatandaşların nüfus işlemleri İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli tarafından vatandaşların adreslerinde gerçekleştirilerek hem kamu hizmetlerinin erişilebilirliği artırılırken hem de vatandaşlara kolaylık sağlanıyor.

Buharkent Kaymakamlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket edildiği vurgulandı. Paylaşımda, "İlçe Nüfus Müdürlüğümüzce, dairede hizmet alacak durumda olmayan vatandaşlarımızın nüfus işlemleri; İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli tarafından, vatandaşlarımızın adreslerinde gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN