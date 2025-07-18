Buharkent\'te Kapalı Pazaryeri ve Katlı Otopark Projesinde Sona Gelindi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan Kapalı Pazaryeri ve Katlı Otopark projesinde sona yaklaşılırken, Belediye Başkanı Mehmet Erol, projenin Buharkent'e çok yakışacağını ifade etti.

İlçe merkezinde yer alan İstiklal İlköğretim Okulu'nun depreme dayanıksız olması nedeniyle Buharkent Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolün ardından belediyeye devredilen alanda 3 kattan oluşan 2 bin 500 metrekarelik kapalı alan üzerine oturan 7 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip modern kapalı pazaryeri ve katlı otopark projesinde sona gelindi. Geçtiğimiz 21 Şubat'ta temeli atılan proje inşaatında aydınlatma sistemlerinin kurulumu yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "İlçemize kazandırdığımız Kapalı Pazaryeri ve Katlı Otopark inşaatında artık son hazırlıklardayız. Aydınlatma sistemlerinin kurulumu tamamlandı, vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde kullanabileceği modern bir alan oluşturmak için tüm detayları titizlikle hazırlıyoruz" dedi. - AYDIN