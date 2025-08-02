Buharkent'te Yeni Kapalı Pazar Yeri ve Katlı Otopark Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Buharkent'te Yeni Kapalı Pazar Yeri ve Katlı Otopark Hizmete Açıldı

Buharkent\'te Yeni Kapalı Pazar Yeri ve Katlı Otopark Hizmete Açıldı
02.08.2025 10:51  Güncelleme: 10:53
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde uzun süredir beklenen kapalı pazar yeri ve katlı otopark, tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Belediye Başkanı Mehmet Erol, projenin ilçenin ekonomisine ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayacağını duyurdu.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde uzun yıllardır yapımı engellenen vizyon projesi olarak hafızalarda yer edinen Kapalı Pazar Yeri ve Katlı Otopark tamamlanarak hizmete açıldı.

İlçe merkezinde yer alan İstiklal İlköğretim Okulunun depreme dayanıksız olması nedeniyle Buharkent Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolün ardından belediyeye devredilen alanda 3 kattan oluşan 2 bin 500 metrekarelik alan üzerine oturan 7 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip modern kapalı pazaryeri ve katlı otopark için ilk harç 2024 yılı şubat ayı başında atılmıştı. İlçe merkezinde Cuma günleri kurulan ve bölgedeki üreticilerle tüketicileri bir araya getiren eski pazaryeri geçen hafta son kez kurulmuştu. Bu haftaki pazaryeri ise yaklaşık bir buçuk yılda yapımının tamamlanmasının ardından vatandaşlar yeni pazaryerinde ilk alışverişini yaptı.

Vatandaşların da merakla beklediği pazaryerinde hemşerileri ile bir araya gelen Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, şehrin çehresini değiştirecek vizyon projeyi tamamladıkları için duyduğu mutluluğu ifade etti. Başkan Erol; "Buharkent'in en önemli projelerinden bir tanesi olan Pazaryeri projesini 8. ihalede gerçekleştirebildik. Yaklaşık bir buçuk yıl önce temelini attığımız ve bugün hizmete açılan pazaryerimizdi gezmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Buharkent kapalı pazar yeri ve katlı otoparkımız, Buharkent'in geleceği için önemli bir yatırımdır. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, Buharkent'in ekonomisi ve sosyal hayatı daha da güçlenecektir. Pazar yerimiz ile birlikte kent meydanı projemiz de hayata geçirilecek. İlçe halkımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

8 kez ihaleye çıktı

Projenin uzun yıllar muhalefet tarafından engellendiğini ancak 8. ihalede sonuca gidildiğini ifade eden Başkan Erol: "Bu projemiz de hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Hem esnafımız hem de alışverişini yapan vatandaşlarımız için hayırlı olsun. 3 kattan oluşan 2 bin 500 metrekarelik kapalı alan üzerine oturan 7 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip modern kapalı pazaryeri ve katlı otopark olarak inşa ettik. Pazarımızı buraya taşıyarak sokaklarımızı ve caddelerimizi boşaltmış olduk. Öte yandan çadır kurma kaldırma derdinden de kurtarmış olduk. Bu proje aslında imkansız gibi bir şeydi. Bu proje, 2014 seçimlerinde vaat ettiğimiz bir projeydi. Buharkent Merkez 2324 parselde kayıtlı 2 bin 553 metrekare alana sahip eski İstiklal İlkokulunun arsası belediyemize devroldu. Onun karşılığında da Milli Eğitim Müdürlüğüne 24 derslikli Anadolu Lisesi yaptık. Tabii ki 2019 yılı seçimlerinden önce de inşaata başlamak amacıyla borçlanma için belediye meclisimize başvurmuştuk. Ancak salt çoğunluğumuz olmadığı için muhalefetten destek alamadık ve maalesef proje yine kaldı ve proje engellendi. 2019 sonrasında da okul ve pazaryeri için borçlanmaya yine engel olmak istediler ve ret oyu kullandılar. Ama bu sefer sayıları yeterli olmadığı için projeyi onaylattık. Bu kez muhalefet başarıya ulaşamadı. 6 milyon TL borçlanma ile 5 sene önce yapılacak bir projeyi biz 5 sene gecikmeli başladık. O dönemde 6 milyon TL iken projeye başladığımızda yaklaşık 80 milyonluk bir maliyet söz konusu oldu. Dolayısıyla belediyemiz bütçesine maalesef böyle bir ekstra yük getirmiş oldu. Ancak zoru başardık ve bir buçuk sene önce temelini attığımız Selçuklu Mimarisine sahip pazaryerimiz bugün hizmete başladı. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Erol'dan ikinci müjde

Konuşmasının sonunda ikinci müjdeyi de veren Başkan Erol; "Pazaryerimizin tamamlanmasının hemen ardından bu projeyle bağlantılı olan ikinci projemizi de hayata geçireceğiz. Bu birbirini takip eden 2 vizyon proje. Eski pazarın kurulduğu meydanı düzenleyerek son derece modern bir kent meydanı yapacağız. İnşallah önümüzdeki sene bu binamıza yakışır kent meydanımızı kazandıracağız. İnşallah önümüzdeki dönemde kent meydanımızda inşallah hep beraber otururuz. Tekrardan halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Buharkent'in yeni pazaryerinde alışverişini yapan vatandaşlar da tozdan, yağmurdan, sıcaktan ve soğuktan kurtardığı için Belediye Başkanı Mehmet Erol'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Buharkent'te Yeni Kapalı Pazar Yeri ve Katlı Otopark Hizmete Açıldı - Son Dakika

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