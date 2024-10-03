Bulancak\'ta Zabıta ile Dürümcüler Arasında Denetim Gerilimi

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Bulancak'ta zabıta ile dürümcüler arasında denetim gerginliği

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede esnafların dükkanlarının önünde kaldırım ve yol işgaline yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan denetimler sırasında, özellikle tavuk döner ve dürüm satan işletmelerde gerginlik yaşandı. Zabıta ekiplerinin masa ve tezgahları sokaklardan kaldırma uyarısı esnafın tepkisini çekti.

Denetimler sırasında, bazı işletme sahipleri bu uygulamanın işlerini olumsuz etkilediğini belirterek tepkilerini, "Bu şekilde para kazanamayız. Yıllardır aynı düzenle çalışıyoruz ancak bu denetimlerin son zamanlarda arttı ve büyük zarar gördük. Trafiğe kapalı bir alanda iki masa açtık, şimdi mi dikkat çekti? Bugün her birimizin en az 30 kilogram döner zararı var. Bu kaybımızı kim karşılayacak?" ifadeleriyle gösterdi.

Belediye Başkanı Sıbıç: "İşgale müsamaha yok"

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, denetimlerin amacının halkın güvenliği ve şehir düzeninin korunması olduğunu belirterek "Kaldırım ve yol işgali yapanlara karşı denetimlerimiz devam edecek. Bu tür ihlallere karşı yasal işlemler uygulanacak. Hem Bulancak Belediyesi hem de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden işgallere karşı tavizsiz bir şekilde mücadele etmeye devam edecek" dedi.