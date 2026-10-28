Bulanık Kaymakamı Koşansu, Erentepe ve Uzgörür ziyaretinde cami inşaatını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bulanık Kaymakamı Koşansu, Erentepe ve Uzgörür ziyaretinde cami inşaatını inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulanık Kaymakamı Koşansu, Erentepe ve Uzgörür ziyaretinde cami inşaatını inceledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Erentepe ve Uzgörür beldelerini ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette Uzgörür'deki cami inşaatı ve Alagez İlkokulu incelendi; Erentepe Belediye Başkanı Haydaroğulları iş birliği vurgusu yaptı.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Erentepe ve Uzgörür beldelerini ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emrah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ile Erentepe ve Uzgörür beldelerine ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakam Koşansu ve beraberindeki heyet, Erentepe Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları ile görüştü. Ziyarette beldenin ihtiyaçları, belediye tarafından yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

Erentepe Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları, ziyaret dolayısıyla Kaymakam Koşansu ve beraberindeki kurum amirlerine teşekkür etti. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Haydaroğulları, beldenin ihtiyaçları ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içerisinde Erentepe'ye daha nitelikli ve etkin hizmetler sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaymakam Koşansu ve beraberindeki heyetin bir sonraki durağı ise Uzgörür beldesi oldu. Belediye Başkanı Ayetullah Gündoğdu ve belde sakinleri tarafından karşılanan heyet, belediyeyi ziyaret ederek beldede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında Kaymakam Koşansu, yapımı devam eden cami inşaatını da dolaşarak Belediye Başkanı Ayetullah Gündoğdu'dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Uzgörür ziyaretini sürdüren Kaymakam Koşansu ve beraberindeki heyet, Alagez İlkokulu'nda da incelemelerde bulundu. Erentepe ve Uzgörür beldelerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, yerel yönetimlerin çalışmaları, beldelerin ihtiyaçları ve devam eden projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA
ErentepeUzgörürBulanıkGüncelYerelYaşamCamiMuşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Yargıtay’dan ev sahiplerini üzecek karar Tüm masrafları onlar ödeyecek Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
11:12
Takım ona emanet İşte Fenerbahçe’nin geçici hocası
Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
10:19
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu
Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 11:39:49. #.0.3#
SON DAKİKA: Bulanık Kaymakamı Koşansu, Erentepe ve Uzgörür ziyaretinde cami inşaatını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei