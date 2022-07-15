Bulanık'ta 15 Temmuz nöbeti - Son Dakika
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Bulanık'ta 15 Temmuz nöbeti

15.07.2022 23:47
Bulanık'ta 15 Temmuz nöbeti

Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri ziyaret edildi, Bulanık Kent Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu.

Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri ziyaret edildi, Bulanık Kent Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu.

Etkinlik çerçevesinde şehitler adına Merkez Camisi'nde Kur'an'ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi. Akşam saatlerinde demokrasi nöbeti Bulanık Kent Meydanında 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sinevizyon gösterisi ile başlayan program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Programda bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, "Ülkemiz hain bir darbe girişimi ile bir teşebbüs ile karşı karşıya geldi. Bu teşebbüs Fetullahçı terör örgütü üyeleri tarafından düzenlenmiş olup Cumhurbaşkanımızın yüksek liderliğinde, onun feraseti ile vatandaşlarımızın da sokağa ve meydana inmesi ile püskürtüldü. FETÖ tarafından düzenlenen bu darbe girişimi bir ilk değildi. Yaklaşık 50 devlettin içinde çöreklenmişler, devleti kemiriyorlar, devletin içinde kadrolaşıyorlardı. İlk somut girişim ise 17 ile 25 Aralıkta başladı. Bir avuç Cumhuriyet Savcısı MİT müsteşarını, devlet erkanını ve siyasetçileri alıp aşağı etmek istedi. Ama devlet galip geldi. Sonrasında malumunuz 15 Temmuz 2016'da bu darbe teşebbüsü düzenlendi. Bu sondu. Vatandaşımız tanka, topa siper etti gövdesini. Dosta, düşmana, iç mihraklara ve dış mihraklara artık darbe olmayacaktır. Türk devletinin, Türk milletinin iradesini kimse alaşağı edemeyecekti. Tıpkı bireylerin, yani bizlerin karakterleri olduğu gibi, devletlerin de birer karakterleri vardır. bizim milletimizin karakteri egemen altına girmemektir. Bizim milletimizin karakteri de zora girdiğinde kaçmamaktır. Zora girdiğin de gövdesini siper etmektir. Gerekirse canını feda etmektir. İşte bunun içindir ki 6 yıldır 15 Temmuz'larda meydanlardayız. Demokrasi bayramımızı kutluyoruz. Dosta düşmana bunu her sene daha güçlü haykıracağız. Ben bu duygu düşünceler içerisinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" bayramını kutluyor. 15 Temmuzda sokaklara meydanlara inen halkımızı saygı ve şükranla selamlıyor. 251 şehidimize rahmet ve minnet duyuyorum. Bayraklar dinmesin, ezanlarımız susmasın hayırlı geceler diliyorum" dedi.

15 Temmuz Şehitleri'ni Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan programa Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İldi, Cumhuriyet Başsavcısı Halil Demir, İlçe Garnizon Komutanı Eyyup Özkök, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emre Beşik, Vazife Kahramanları ve Şehit ve Gazi Aileleri Başkanı Tahsin Öndül, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rıdvan Selvi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Aile Sosyal Politikalar Başkanı Mihran Yaman, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut ve yönetimi, İlçe Müftü vekili Servet Güler, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - MUŞ

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Kaynak: İHA

Demokrasi, Bulanık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bulanık'ta 15 Temmuz nöbeti - Son Dakika

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