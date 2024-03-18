Muş'un Bulanık ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.
Kent Meydanı'ndaki Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program daha sonra Bulanık Gençlik Merkezinde devam etti. Burada da konuşma yapılması, Çanakkale adlı tiyatro gösterisi, oratoryo ve şiirlerin okunmasının ardından 'Çanakkale Zaferi' konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeler verildi.
Programa Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel de katıldı. - MUŞ
Son Dakika › Yerel › Muş'ta Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.