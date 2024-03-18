Muş\'ta Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı Düzenlendi

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Muş'un Bulanık ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Kent Meydanı'ndaki Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program daha sonra Bulanık Gençlik Merkezinde devam etti. Burada da konuşma yapılması, Çanakkale adlı tiyatro gösterisi, oratoryo ve şiirlerin okunmasının ardından 'Çanakkale Zaferi' konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeler verildi.

Programa Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel de katıldı. - MUŞ