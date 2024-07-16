Bulanık'ta Biçerdöverler Denetlendi - Son Dakika
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Bulanık'ta Biçerdöverler Denetlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde arpa ve buğday hasadı yapan biçerdöverler Bulanık Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz, çiftçileri tarlalarında ziyaret ederek hasat sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesini temenni etti. Kontrollerde tane düşme oranının düşük olduğu ve verim artışı görüldüğü belirtildi. Bulanık'ta 1 milyon dönüme yakın arazi ekilmekte olup, bu yıl 80-90 bin ton arpa ve 50 bin tona yakın buğday beklentisi bulunmaktadır.

16.07.2024 16:49
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Bulanık'ta Biçerdöverler denetlendi

MUŞ - Muş'un Bulanık ilçesinde arpa ve buğday hasadı yapan biçerdöverler Bulanık Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.

Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz, ilk hasadın yapıldığı Erentepe Beldesi Gülçimen Mahallesi mevkiinde, ziraat mühendisleri birlikte çiftçileri tarlalarında ziyaret etti. Belde ve köylerde arpa ve buğday hasadı yapan biçerdöverler denetleyen müdür Korkmaz, yılın ilk tahıl ürününün hayırlı ve bereketli olması, kazasız belasız sağlıklı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Bulanık'ın önemli tarım potansiyeline sahip olduğunu belirten müdür Harun Korkmaz, "Bulanık, tarım ve hayvancılık alanında gelişmiş ve önemli bir potansiyele sahip. İdarecilerimiz ve yöneticilerimiz aktif olarak tarımsal ve hayvancılık alanında güzel çalışmalar gerçekleştirmiş. Hasat sezonumuz ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.

Düzenli yağışlarla verim artışı görüldüğünü belirten Korkmaz, "Kontrollerde tane düşme oranı çok düşük. Hatta yok denecek kadar azdır. Bakanlığın belirlediği tane düşüm oranı yüzde 2'dir. Burada şuanda bu oranın çok çok altındadır. Ziraat odasının belirlediği biçerdöver fiyatları ise kurda 180 TL. Sulu arazi de 190 TL. Saman yapımında ise 2 ton olarak belirlenen konteynırler ise bin 400 TL'dir. Bu yıl bizim için de arkadaşlar için de kazasız, belasız, yangınsız bir yıl diliyorum. Bulanık'ta 1 milyon dönüme yakın arazi ekilmektedir. Bunun yüzde 60-70'i arpadır. 80-90 bin ton arpa ve 50 bin tona yakın da buğday beklentimiz bulunmaktadır. Geçen seneki rekolteye eşdeğer bir rekolte bekliyoruz" diye konuştu.

Batmandan Bulanık'a 2 biçerdöverle çalışmaya geldiklerini belirten Fariz Tabki, yıllardır Bulanık'a çalışma geldiklerini belirterek: " 18-20 yıldır Bulanık, Malazgirt bu bölgeye çalışmaya geliyoruz. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Belirlenen fiyatlar iyi bizleri kurtarıyor. İnşallah çiftçiler de fiyatlardan memnundur" dedi.

Kaynak: İHA

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