Bulanık'ta Gerçekçi Yangın Tatbikatı - Son Dakika
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Bulanık'ta Gerçekçi Yangın Tatbikatı

Bulanık\'ta Gerçekçi Yangın Tatbikatı

Bulanık Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapılarak acil durumlara hazırlık test edildi.

19.09.2024 04:01
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Bulanık'ta yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

MUŞ - Muş'un Bulanık Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Bulanık Devlet Hastanesinde yangın söndürme, mahsur kalan hastaları kurtarma, yaralıları bir başka sağlık kuruluşuna sevk etme gibi pratiklerin kazanılması, personel ve donanımların gözden geçirilmesi amacıyla tatbikat yapıldı. Acil servisteki temsili yangın üzerine harekete geçen ilk yardım ekibi, itfaiye ekibinden yardım isteyerek ilk müdahaleyi yaptı. Senaryo gereği yangın alanına gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri itfaiye merdiveni ile 2. katta mahsur kalan hastaları ise kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bulanık Devlet Hastanesi Mali Hizmetler Müdürü İsmet Özsubaşı, tatbikatta hastaların mağdur olmaması için tüm önlemlerin alındığını belirterek, "2024 yılı başında 'Hastane Acil ve Afet Planı' gereğince hazırlanması ve gerekli eğitimlerin ve tatbikatların yapılması zorunlu olduğu için, hastanemizce hazırlanan plan gereğince masa başı tatbikatı gerekli katılımcılarla birlikte yaptık. Bugün de saat 10.00'da sahada hastane bahçesinde sizlerinde izlemiş olduğu tatbikat gerçekleştirilmiştir. Bu tatbikatın amacı; görev verdiğimiz yangın söndürme ekibi, kurtarma ekibi, koruma ekibi ve ilk yardım ekibi personellerinin ne kadar bu tatbikata hazır oldukları belirlenmiştir. Bu amaçla bugün hastanemizde bir tatbikat yaptık. Gerçeğini yaşamayı istemeyiz, ama olabilecek bir yangında eksiklik ve aksaklıkları görmek açısından da önemli bir tatbikattır. Tatbikatta emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bulanık'ta Gerçekçi Yangın Tatbikatı - Son Dakika

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