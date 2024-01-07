Bulanık'ta Türk Halk Müziği konseri düzenlendi

MUŞ - Muş'un Bulanık ilçesinde farklı branşlarda görev yapan 32 öğretmenden oluşturulan koronun verdiği Türk Halk Müziği konseri büyük beğeni topladı.

Bulanık Kaymakamlığı, Bulanık Belediye Başkanlığı ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen farklı branşlarda görev yapan 32 öğretmenden oluşan grup, Bulanık Gençlik Merkezinin salonunda 23 eserle ilk konserini verdi. Bulanıklı öğretmenlerden oluşan koro, Anadolu'nun farklı bölgelerinden türküler seslendirdi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, konsere katılan ilçe halkına teşekkür ederek, "Korodaki bütün hocalarımıza teşekkür ederim. Büyük bir ilgiyle izledim. Türk Halk Müziğini seviyorum. Gerçekleştirdiğimiz bu aksama hepiniz şeref verdiniz, teşekkür ediyorum. Hepinizin ayaklarına sağlık. İnşallah devamını getireceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Burada çok büyük bir emek ve çaba var. Mükemmel bir uyumları var. Arkadaşlarımızı dinlemekten her zaman keyif alıyoruz. Bulanık için güzel bir aksam oldu. Biz naçizane destekledik ama sizlerin gönlünden geçmese bunların hiçbiri olmaz. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Kaymakamlık olarak sizlere destek vermeye çalışıyoruz. Şahsen çok keyif aldım. Emeğinize sağlık" dedi.

Yapılan konuşmaların ardında öğretmenlere plaket takdimi yapıldı.

Konsere Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.