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Bulanık'ta yıl sonu sergisi

Muş'un Bulanık ilçesinde Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

06.06.2024 14:15
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Bulanık'ta yıl sonu sergisi

MUŞ - Muş'un Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan yıl sonu sergisinde el emeği göz nuru ürünler halkın beğenisine sunuldu.

Zafer Mahallesi'nde bulunan Sultan Alparslan Otağı Kıl Çadırında düzenlenen yıl sonu sergisi renkli görüntülere sahne oldu. Burada konuşan Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bir yıldır arkadaşlarımızın emekle hazırladıkları ürünlerin yer aldığı sergi için teşekkür ediyoruz. Bu tarz aktivitelerin ve sosyal işlerin devamının gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Her ne kadar aile destek eğitim merkezimizin kapatılması noktasında bazı girişimler olsa da biz devlet olarak her zaman devam edeceğiz" dedi.

Kurdele kesiminin ardından stantları gezen protokol üyeleri, kursiyerlerden ürünler hakkında bilgi aldı. Kadınların el emeği ve göz nuruyla yaptığı çalışmalar büyük beğeni topladı.

Sergiyle ilgili gazetecilere bilgi veren Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ise "Bu yıl sergimizi Sultan Alparslan Otağı Kıl Çadırında düzenledik. 28 kurs ve 427 kursiyerimiz var. Bütün halkımızı kurslarımıza davet ediyoruz. Bu yıl da Bulanık halkına ulaşmak için böyle güzel bir sergi açtık" ifadelerini kullandı.

Yıl boyuca 96 usta öğreticiyle birlikte yaptıkları çalışmaların sergilendiğini ifade eden Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı da, "Bu çalışmalarımızı bazı kurumlarımızla işbirliği içinde yaptık. Usta öğreticilerimizin göstermiş oldukları ciddi emekler var. El emeği göz nuru olarak nitelendirdiğimiz bu emeklerin bugün burada sergilenmesi ve tanıtılmasını önemsiyoruz. Yaklaşık 20 köyümüzde bu kurslarımızı açtık. Kurslarımızın kırsala yayılması konusunda büyük çalışmalar içindeyiz. Bugün burada yapılan emekler üç gün boyunca sergilenecek ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Erentepe Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları, Sarıpınar Belediye Başkanı Maşuk Ateş, usta öğreticiler, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bulanık'ta yıl sonu sergisi - Son Dakika

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