Buldan'da Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
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Buldan'da Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı

Buldan\'da Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı

Buldan'da hac vazifesini yerine getirmek üzere yola çıkan kafile dualarla uğurlandı. Uğurlama töreninde, Hacı adaylarının sağ salim hac vazifesine gidip gelmeleri ve Filistin'de akan kanın durması için dualar edildi.

28.05.2024 13:59  Güncelleme: 14:00
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Buldan'da kutsal topraklara uğurlanan Hacı adayları için Alanyazı Meydanında tören düzenlendi.

Hacı adayları dualarla uğurlandı. Buldan'dan hac vazifesini yerine getirmek üzere yola çıkan kafile dualrla uğurlandı. Alanyazı Meydanında düzenlenen proğrama Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, Buldan İlçe Müftüsü ve Hac Kafilesi Başkanı Sadık Erenbaş, Ticaret Odası Meclis Başkanı İbrahim Acıkara, Buldan Meslek Yüksekokulu Genel Sekreteri Ali Rıza Başbuğ ile hacı adayları ve yakınları katıldı.

Uğurlama töreninde, Hacı adaylarının sağ salim hac vazifesine gidip gelmeleri ve Filistin'de akan kanın durması için dualar edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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