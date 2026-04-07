Buldan\'ın yöresel zenginlikleri kadın girişimciliğiyle güçleniyor

Buldan Ticaret Odası, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) desteğiyle hazırlanan "Kadın Girişimciliğin Yöresel Zenginliklerimizle Güçlenmesi Projesi" kapsamında eğitim ve danışmanlık programı başlattı.

Buldan Belediye Düğün Salonunda gerçekleşen eğitimlerde Yöresel Ürünlerin Markalaşma Süreci, Turizmde Misafir Ağırlama ve Karşılama Teknikleri Eğitimi, Kültürel Mirasın Turizme Kazandırılması için Konaklama Tesisi olarak yeniden işlevlendirilmesi, Kooperatifçilik Eğitimi, Yüz Yüze Satış Eğitimi, Dijital Pazarlama Teknikleri Eğitimi verilirken, eğitimler konularında uzman Profesör Doktor Renan Tunalıoğlu, Profesör Doktor Aziz Bostan, Profesör Doktor Ayşe Esin Kuleli, eğitmen Cüneyt Ürkmez tarafından sunuluyor. - DENİZLİ