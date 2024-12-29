Buldan Yayla Gölü Karla Kaplandı

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Kuraklıkla mücadele eden Buldan Yayla Gölü beyaza büründü

DENİZLİ - Denizli'de yaz aylarından kuraklık ile mücadele eden ve neredeyse kurumaya yüz tutan doğa harikası Buldan Süleymanlı Yayla Gölü kar yağışının ardından beyaza büründü.

Denizli'de hafta başından bu yana devam eden sağanak yağışlar, dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Buldan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışında vatandaşlar sabaha kar yağışı ile uyandı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Buldan'da güzel görüntüler oluşturdu. Yaz aylarında kuraklık ile mücadele eden ve yağışların ardından can bulan Süleymanlı Yayla Gölü, kar yağışının ardından endişeye yol açan kurumuş hali yerine güzel görüntüler bıraktı. Göçebe kuşların konaklama merkezi olan doğa harikası gölün çevresinde kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.