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22. Dönem TBMM Başkanı ve Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Nehri köyünü ziyaret etti.

22. Dönem TBMM Başkanı ve Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bir takım ziyaretlerde bulunmak için Hakkari'ye geldi. Havayolu ile Yüksekova ilçesine gelen Arınç, ardından karayolu ile Şemdinli'ye geçti.

Şemdinli'ye gelen Bülent Arınç, bir takım ziyaretler gerçekleştirmek için Nehri köyüne geçti.

Nehri köyünde Arınç'ı, Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar ve Nehri Köyü Muhtarı Azad Çiftçi karşıladı. Burada tarihi yerleri gezen Arınç, köy muhtarı Azad Çiftçi'den bilgi aldı. Nehri'de bir süre kalan Arınç, ardından Şemdinli'den ayrıldı.

Bülent Arınç'ı köylerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Muhtar Azad Çiftçi, "Nehri köyü tarihiyle İslam'a ışık tutan bir yer. Hemen hemen dünyadan, Türkiye'nin her yerinden insanlar buraya geliyor. Bugün de 22. Dönem TBMM Başkanı ve Eski Başbakan Yardımcımız sayın Bülent Arınç'ı ağırladık. Köyümüz ve tarihiyle ilgili bilgiler sağladık. Biz de köyümüz adına kendilerine teşekkür ederiz misafir oldukları için" dedi. - HAKKARİ