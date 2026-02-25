Bülent Erkan Ayı ile Karşılaştı - Son Dakika
Bülent Erkan Ayı ile Karşılaştı

Bülent Erkan Ayı ile Karşılaştı
25.02.2026 08:18
İspir'de kuş gözlemi yapan dağcı Bülent Erkan, kış uykusundan uyanmış ayı ile karşılaştı.

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşanan olayda, kuş gözlemi için dağlık araziye çıkan Bülent Erkan, kış uykusundan uyanmış bir ayıyla karşı karşıya geldi.

Dağların oğlu ismiyle bilinen profesyonel dağcı Bülent Erkan, bir anda boz ayı ile karşılaştı. Soğukkanlılığını koruyan Erkan, panik yapmadan kontrollü şekilde geri çekilerek ayıyı bulunduğu alandan bağırarak uzaklaştırmayı başardı. Yaşanan tehlikeli anlar saniye saniye kaydedilirken, doğada dikkatli olmanın önemini bir kez daha hatırlattı. - ERZURUM

25.02.2026 08:18

Bülent Erkan Ayı ile Karşılaştı
