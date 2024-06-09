Bulgaristan seçimleri için Bursa'da oy kullanma işlemi devam ediyor - Son Dakika
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Bulgaristan seçimleri için Bursa'da oy kullanma işlemi devam ediyor

Bulgaristan'da yapılan parlamento seçimleri için Bursa'da yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanmak için sandığa gitti. Oy verme işlemi akşam 20.00'ye kadar devam edecek. Türkiye genelinde 250 bin, Bursa'da ise 73 bin seçmen bulunuyor. Seçimlerin önemli bir kısmı Bulgaristan'da yaşayan seçmenler tarafından gerçekleştirilecek.

09.06.2024 12:33
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Bulgaristan seçimleri için Bursa'da oy kullanma işlemi devam ediyor

BURSA - Bulgaristan'da yapılan parlamento seçimleri için Bursa'da yaşayan çifte vatandaşlar sandığa gitti. Sabahın erken saatlerinde başlayan oy verme işlemi akşam 20.00'de sona erecek.

Bulgaristan'da gerçekleşen parlamento seçimleri ve Avrupa Birliği parlamento seçimi için oy kullanma işlemleri başladı. Oy kullanma hakkına sahip vatandaşlar hem elektronik hem de sandığa pusula atarak tercihlerini gerçekleştirdi. Türkiye genelinde 250 bin, Bursa'da ise 73 bin seçmen bulunuyor. Türkiye'de 23 şehirde 166 sandık kuruldu.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, "Türkiye'de 23 şehirde 166 sandık kuruldu. Şu an oy verme işlemleri devam ediyor. Bursa'da da 41 sandık kuruldu. Bu 41 sandık, 32 seçim bölgesinde hatta Bulgaristan Konsolosluğu'nda Avrupa Birliği parlamento seçimleri için ilave bir sandık daha açıldı. Bugün üniversitesi imtihanları olduğu için bir önceki seçimlere göre yoğunluk geriden gidiyor. İnsanların katılımı öğleden sonra olacak. Çok sayıda hemşerimiz, ellerindeki kimlikleri ile beraber beklemeden, rahatlıkla oylarını kullanabiliyorlar. İki türlü oy kullanabiliyorlar. Elektronik sistem ve işaret koyarak oylarını kullanabiliyorlar. Akşam 20.00'ye kadar devam edecek. 20.00'de sandık başında kişiler varsa onların tamamlanması için sandık kurulundaki arkadaşlarımız bekleyecekler" dedi.

"Elektronik sistemde dilekçe doldurulmamış kişiler de oy kullanabilirler" diyen Balkan, "Sandık kurulunda aldıkları Bulgarca bir form var. Onu Kiril alfabesi ile doldurulması gerekir. Çok sayıda arkadaşımızın Bulgarcası zayıf olduğu için biz her okulda da Bulgarca bu formları doldurmak için arkadaşlarımızı görevlendirdik. Ümit ediyoruz ki, geniş bir katılım olur" diye konuştu.

Bursa'da 73 bin civarında seçmen olduğunu belirten Emin Balkan, "Seçimler yaza geldiği için bu sayının önemli bir kısmı Bulgaristan'da yaz tatiline gitti ve orada oy kullanacaklar. Kurban Bayramı'nın bir hafta öncesine denk gelince insanlar tatile gitti. Orada oy kullanılması ayrı bir avantajdır. Bu 73 binin önemli bir kısmı Bulgaristan'da oylarını kullanacaklar. Türkiye'de 250 bin seçmen var. Bulgaristan, Avrupa Birliği ülkesidir. Demokrasini gerekliğini bu hakkın kullanılmasıdır. Hem Türkiye'de hem Bulgaristan'da yaşayan Türklerin, Bulgaristan devletinden çözüm beklediği sorunları var. O zaman bu sorunları parlamentodaki tüm siyasileri mesaj vermemiz lazım. Önce sandığa giderek, sahip çıkacağız. 'Birinci sınıf vatandaş olmak istiyoruz' diye sesleneceğiz" ifadelerini kullandı.

Orhangazi'de de sandık kuruldu

Bulgaristan seçimleri için Orhangazi'de ise Tuna İlkokulu'nda oy verme işlemi devam ediyor. BAL-GÖÇ Orhangazi Şube Başkanı Hüseyin Ali Yetim, üniversite sınavından dolayı sandığa gitme oranının sabah saatlerinde düşük olduğunu ancak öğlenden sonra yoğunluk yaşanacağını düşündüğünü belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bulgaristan seçimleri için Bursa'da oy kullanma işlemi devam ediyor - Son Dakika

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