Bünyan\'a Aile Destek Merkezi Kuruluyor

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Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçeye Aile Destek Merkezi kurulacağını söyledi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Belediye Başkanı Selahattin Metin'in girişimleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyareti neticesinde Bünyan'a kadınların psikososyal, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine destek olacağı ve çevre ilçelerinde faydalanabileceği Aile Destek Merkezi açılacak. Konu ile alakalı açıklama yapan Başkan Selahattin Metin, "MHP Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz İsmail Özdemir Bey'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, açılacak olan Aile Destek Merkezi'mizin tüm hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ