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Bünyan Belediyesi Personel Limited Şirketinde toplu sözleşme sevinci - Son Dakika

Bünyan Belediyesi Personel Limited Şirketinde toplu sözleşme sevinci

29.12.2021 00:57
Bünyan Belediyesi Personel Limited Şirketinde toplu sözleşme sevinci

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Bünyan Belediyesi Personel Ltd. Şti.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Bünyan Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.

Bünyan Belediyesi'nde gerçekleşen törene Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Belediye Başkanı Özkan Altun, belediye ve sendika yetkilileri ile işçiler katıldı. Sözleşmenin 2 yılı kapsadığını belirten Şube Başkanı Çelik, "Yaptığımız bu sözleşme ile üyelerimizin aylık kazançlarına yüzde 15 oranında zam yapıldı. Sözleşmemizin ikinci yılında da devlet memurlarına gelen her türlü zam ve enflasyon farkı vs. oranında artış yapılacaktır. Belediye başkanımıza çalışanlara göstermiş olduğu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemizin üyelerimize ve belediyemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Özkan Altun ise, "Belediyemiz bünyesindeki işçilerimizin ilçemiz için özverili şekilde çalıştıklarını belirterek emeklerinin karşılıklarını tam manada karşılayabilmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. İnşallah bu sözleşme ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - KAYSERİ

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Hizmet İş Sendikası, Bünyan Belediyesi, Özkan Altun, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bünyan Belediyesi Personel Limited Şirketinde toplu sözleşme sevinci - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bünyan Belediyesi Personel Limited Şirketinde toplu sözleşme sevinci - Son Dakika
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